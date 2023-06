Pavol Habera a Team mieria na Cibula Fest v Holíči

Letné hudobné festivaly odrátavajú posledné dni do začiatku, jedným z nich je aj Cibula Fest v Holíči. Toto trojdňové podujatie otvorí brány 21. júla. Do Holíča mieri aj Pavol Habera so skupinou Team, ktorý na Cibula Feste vystúpi prvýkrát. TASR o tom informoval PR manažér podujatia Dodo Mikláš.





Okrem skupiny Team sa na trojdňovom sviatku českej a slovenskej hudby predstavia známe hviezdy Kabát, Tublatanka, Horkýže Slíže, Mirai, Kali a Peter Pann, Tomáš Klus, No Name, Sima, Gladiator, Peter Nagy a Indigo, Majself, Heľenine oči, Traktor a ďalší interpreti. Premiéru na festivale zažije aj kultová Tublatanka a český Traktor, no jedným z hlavných lákadiel bude práve porotcovský kat Habera a jeho skupina."V nedeľu 23. júla budeme hrať na Cibula Feste. Kto chcete, príďte sa tam pozrieť, že vraj je tam veľmi dobre. Teším sa na vás," odkazuje fanúšikom Habera, ktorý koncertom s Teamom vo večerných hodinách uzavrie festivalový program v Holíči.Najväčší česko-slovenský festival bude svojím programom najsilnejší vo svojej histórii. V pohraničnom pásme na letisku v Holíči pravidelne vystupujú najväčšie hviezdy českej a slovenskej hudobnej scény a väčšina z nich má už svoju premiéru na tomto podujatí za sebou, no rady sa sem vracajú.Súčasťou trojdňového festivalu, ktorý sa začne v piatok 21. júla, budú okrem hudobného programu aj sprievodné podujatia, k dispozícii budú rôzne zábavné a športové aktivity či stanové mestečko s možnosťou parkovania priamo pri stane a niekoľko ďalších prekvapení.