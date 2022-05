KĽDR hlási ďalší vysoký nárast prípadov a mŕtvych, armáde museli dať na starosť distribúciu liekov

Nasadiť museli armádu

17.5.2022 (Webnoviny.sk) - Kórejská ľudovodemokratická republika (KĽDR) v utorok oznámila ďalší vysoký nárast ochorení, o ktorých sa predpokladá, že sú COVID-19. Štátne médiá s odvolaním sa na tamojšie protivírusové ústredie hlásili 269 510 ľudí s horúčkou a šesť mŕtvych.Po niekoľkých dňoch od potvrdenia výskytu COVID-19 tak už v Severnej Kórei hlásia 56 mŕtvych a viac ako 1,48 milióna ľudí, ktorí mali od konca apríla horúčku. KĽDR však nemá dostatočné testovacie kapacity na potvrdenie nákaz koronavírusom vo veľkých počtoch a médiá neuviedli, koľko z prípadov horúčky bolo COVID-19.Štátna tlačová agentúra KCNA v utorok informovala, že armáda nasadila príslušníkov jej zdravotných jednotiek, aby pomohli s prepravou liekov do lekární v Pchjongjangu, ktoré začali byť otvorené 24 hodín denne, aby sa vyrovnali s krízou. Typy liekov, ktoré dávajú chorým ľuďom, však nie sú známe.Severokórejské štátne médiá tiež vedú verejné kampane zamerané na propagáciu zdravia a hygieny, okrem iného aj prostredníctvom animovaných televíznych klipov o nosení rúšok a sociálnom odstupe.Noviny Rodong Sinmun v utorok zverejnili niekoľko textov o protivírusových zvykoch a reakcii na pandémiu v iných štátoch. Spomenuli vakcíny či antivirotikum Paxlovid od spoločnosti Pfizer, hoci americkú spoločnosť nemenovali.Text, ktorý sa odvolával na informácie z čínskeho internetu, trval na tom, že takéto lieky sú drahé a môžu byť menej účinné proti novým variantom koronavírusu a že silné reštrikcie budú naďalej nevyhnutné.Epidémia v KĽDR je takmer určite väčšia ako je udávaný počet chorých, keďže v krajine nie sú dostatočné testy ani zdroje na monitorovanie a liečbu chorých ľudí. Reakcia na vírus v krajine pozostáva zväčša z izolácie ľudí, pričom v karanténe je k utorku najmenej 663 910 ľudí.Nezvládnutie šírenia koronavírusu v KĽDR by mohlo mať v krajine so slabým systémom zdravotnej starostlivosti, kde je väčšina z 26 miliónov obyvateľov nezaočkovaných, podvyživených a ďalší žijú v chudobe, veľmi tragické následky.