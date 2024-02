KĽDR najnovšie otestovala strely s plochou dráhou letu, obavy stupňujú aj agresívne vyjadrenia Kim Čong-una k Soulu

Sever ako jadrová veľmoc

Test balistických striel

14.2.2024 (SITA.sk) - Severná Kórea v stredu vystrelila do mora niekoľko striel s plochou dráhou letu. Bol to piaty takýto test od januára. Informoval o tom Zbor náčelníkov štábov juhokórejských ozbrojených síl, podľa ktorého spolu s americkou armádou tieto odpaly analyzujú.Juhokórejská armáda bezprostredne neposkytla presný počet vystrelených rakiet, ani nepovedala, ako ďaleko doleteli. Tiež nie je známe, či ich vystrelili zo zeme alebo z mora. Zaznamenali ich len vo vodách juhovýchodne od mesta Wonsan. Kórejská ľudovodemokratická republika (KĽDR) podľa odborníkov stupňuje tlak na svojich rivalov v roku volieb ako v Južnej Kórei, tak v USA. Dlhodobo sa pritom zameriava na to, aby prinútila Washington, aby akceptoval myšlienku Severu ako jadrovej veľmoci. KĽDR z toho chce vyťažiť bezpečnostné a ekonomické ústupky. Kim Čong-un sa tiež agresívne vyjadruje smerom k Soulu, pričom už vyhlásil, že sa KĽDR vzdá dlhodobého cieľa zmiernenia so svojím južným susedom a vyhráža sa, že ho zničí jadrovými zbraňami, ak bude vyprovokovaný. V Južnej Kórei panuje obava, že Kim môže svoju rétoriku posilniť priamou vojenskou provokáciou, možno okolo spornej západnej námornej hranice, ktorá bola v minulých rokoch miestom smrteľných námorných potýčok.​​Tento rok Pchjongjang otestoval aj prvú balistickú strelu stredného doletu na tuhé palivo. Južná Kórea, Japonsko a Spojené štáty na severokórejské testy reagovali posilnením spoločných vojenských cvičení.