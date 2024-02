Prevrátený kamión zablokoval diaľnicu D1, po defekte prerazil zvodidlá (video)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

14.2.2024 (SITA.sk) - Diaľnica D1 medzi Trnavou a Hlohovcom museli v stredu po vážnej nehode kamióna úplne. Krátko po 8:00Kamión prešiel do ľavého jazdného pruhu, prerazil betónové zvodidlá a skončil prevrátený cez tri jazdné pruhy. Ako informovala trnavská polícia , pri hrozivo vyzerajúcej nehode sa nikto nezranil. Pri dychovej skúške policajti alkohol u vodiča nezistili.„Z dôvodu dokumentovania nehody a odstraňovania jej následkov bude diaľnica uzavretá na nevyhnutne potrebný čas. Žiadame vodičov, aby zvýšili opatrnosť, rešpektovali pokyny policajných hliadok a v prípade, ak je to ešte možné, aby si do svojho cieľa vybrali inú náhradnú trasu, mimo tohto úseku diaľnice D1,“ uviedla polícia. S obmedzeniami musia vodiči rátať aj v opačnom smere.