KĽDR odpálila do Japonského mora balistickú strelu stredného doletu, experti sa obávajú dosahu na dôležité americké územie

Experimenty s novými technológiami bojových hlavíc

Spoločné letecké cvičenie

2.4.2024 (SITA.sk) - Severná Kórea otestovala pravdepodobnú balistickú raketu stredného doletu. Zbor náčelníkov štábov juhokórejských ozbrojených síl upozornil, že strelu vystrelili z blízkosti severokórejského hlavného mesta Pchjongjang a letela zhruba 600 kilometrov do vôd medzi Kórejským polostrovom a Japonskom.Hovorca zboru uviedol, že test pravdepodobne nadviazal na marcovú skúšku motora na tuhé palivo pre novú hypersonickú stredu stredného doletu, ktorá je ešte vo vývoji. Takáto zbraň by podľa expertov mohla dosiahnuť vojensky dôležité americké územie Guam aj vzdialenejšie ciele. Hovorca tiež povedal, že Severná Kórea pravdepodobne experimentuje s novými technológiami bojových hlavíc.Japonské ministerstvo obrany informovalo, že raketa letela zhruba 650 kilometrov a dosiahla maximálnu výšku 100 kilometrov než dopadla do vôd pred japonskou výlučnou ekonomickou zónou. Či aj oni evidujú strelu ako balistickú raketu stredného doletu, neuviedlo.Niekoľko hodín po teste juhokórejské ministerstvo obrany oznámilo, že Južná Kórea, Spojené štáty a Japonsko vykonali spoločné letecké cvičenie nad vodami pri ostrove Čedžu, na ktorom sa zúčastnil minimálne jeden americký bombardér B-52 schopný niesť jadrové hlavice.Napätie na Kórejskom polostrove je v ostatnom období vystupňované, keďže Severná Kórea zintenzívňuje vývoj zbraní, zatiaľ čo Južná Kórea rozšírila svoj vojenský výcvik so Spojenými štátmi a Japonskom.