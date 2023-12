KĽDR otestovala medzikontinentálnu balistickú strelu, dopadla do vôd medzi Kórejským polostrovom a Japonskom (video)

Strelu odpálili pod zvýšeným uhlom

Porušenie rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN

Protest proti oznámeniam Soulu a Washingtonu

18.12.2023 (SITA.sk) - Kórejská ľudovodemokratická republika (KĽDR) v pondelok po piatich mesiacoch otestovala medzikontinentálnu balistickú strelu.Juhokórejská vláda označila otestovanú strelu za zbraň na tuhý pohon, čím zrejme odkazovala na medzikontinentálnu balistickú raketu Hwasong-18, ktorá je podľa severokórejského vodcu Kim Čong-una najsilnejšia zbraň jeho jadrových síl. Rakety so vstavanými tuhými palivami môžu byť pripravené na rýchlejší štart a ľahšie sa pohybujú a zatajujú, čo teoreticky sťažuje protivníkom odhaliť a predísť odpáleniu.Juhokórejská armáda informovala, že severokórejská raketa letela zhruba tisíc kilometrov a následne dopadla do vôd medzi Kórejským polostrovom a Japonskom. Strelu podľa nej odpálili pod zvýšeným uhlom, čo je zjavný pokus vyhnúť sa susedným krajinám. Japonský politik Masahisa Sato citujúc japonské ministerstvo obrany uviedol, že raketa vyletela do výšky až šesťtisíc kilometrov.Podrobnosti o teste sa zhodujú s druhou skúškou Hwasong-18 z júla. Po prvý raz KĽDR otestovala danú strelu v apríli.Poradca amerického prezidenta pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan telefonoval so svojimi kolegami v Južnej Kórei a Japonsku, pričom test odsúdil ako porušenie niekoľkých rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN zakazujúcich Pchjongjangu akékoľvek balistické aktivity. Juhokórejský prezident Jun Sok-jol separátne nariadil úradom, aby zachovali pevnú juhokórejsko-americkú spoločnú obrannú pozíciu a reagovali „rýchlo a zdrvujúco“ na akékoľvek severokórejské provokácie proti Južnej Kórei.Pondelkový test rakety bola druhá ukážka severokórejského arzenálu za menej ako deň. V nedeľu v noci KĽDR odpálila balistickú strelu krátkeho doletu určenú na zásah jej južného suseda, ktorá dopadla do vôd pri jej východnom pobreží. Pozorovatelia konštatujú, že testami KĽDR protestuje proti oznámeniam Soulu a Washingtonu, že posilnia svoje spoločné kapacity jadrového odstrašovania čeliac rastúcim jadrovým severokórejským vyhrážkam.Od minulého roka Severná Kórea vykonala zhruba 100 testov balistických rakiet. Odborníci to považujú za pokus o zväčšenie jej arzenálu aj vytvorenie tlaku na USA. Spojené štáty a Južná Kórea reagovali rozšírením vojenských cvičení a zvýšením nasadenia strategických amerických strojov.