V Devínskej Novej Vsi vyrastie rezidenčný projekt Stockerka

O developerovi

18.12.2023 (SITA.sk) - Rezidenčný projekt Stockerka v Devínskej Novej Vsi získal právoplatné stavebné povolenie. Vyrastie v blízkosti obľúbenej prírodnej rezervácie Štokeravská vápenka. Výstavba sa začína v týchto dňoch a potrvá dva roky, realizácia celého projektu bude prebiehať v jednej fáze. Prinesie súčasné bývanie a podporí komunitný život.Návrh Stockerky pripravilo renomované architektonické štúdio Ateliér 3M, ktoré má na konte viacero známych bratislavských projektov. "Našou spoločnou snahou bolo navrhnúť bývanie pre súčasných ľudí, ktorí hľadajú rovnováhu medzi moderným bývaním a lokalitou, ktorá je na krok k prírode, ale zároveň spĺňa požiadavky mestského človeka na občiansku vybavenosť," vysvetľuje Martin Škodáček, riaditeľ developmentu investičnej skupiny Proxenta. Na úpätí Devínskej Kobyly vyrastú štyri bytové domy, ktoré spolu ponúknu až 271 bytov a apartmánov. "K dispozícii bude naozaj široká paleta bytov, od menších dvojizbových, cez byty s predzáhradkou až po prakticky riešené štvor- až päť izbové byty pre viacčlenné rodiny, ktoré sú v Bratislave momentálne veľmi žiadané," dodáva Škodáček. Prepracované dispozičné riešenie bytov maximalizuje ich úžitkovú plochu. Dostupné budú v štandarde, ktorý okrem základného vybavenia ponúkne aj predprípravu na klimatizáciu a predprípravu na vonkajšie žalúzie. Väčšina parkovacích miest sa bude nachádzať v podzemnej garáži, niekoľko desiatok ďalších bude umiestnených na povrchu zo severnej strany zástavby, čím sa zvýši bezpečnosť v okolí budov a zároveň vytvorí priestor na vybudovanie multifunkčných vonkajších plôch na južnej strane pozemku. Všetky tieto detaily výrazne zvýšia kvalitu bývania budúcich majiteľov.Stockerka si dala za cieľ priniesť nielen súčasné bývanie, ale aj podporovať komunitný život. V bezprostrednom okolí rezidenčných budov vznikne park, v ktorom obyvatelia nájdu detské aj multifunkčné ihrisko, workout zónu, komunitnú terasu s piknikovou zónou a grilovacím pultom a ďalšie prvky, ktoré podporujú interakciu a vznik susedskej komunity. V jednej z budov pribudne na prízemí aj spoločná klubovňa, ktorú budú môcť obyvatelia využívať na rôzne aktivity od osláv, cez cvičenia, workshopy a podobne. Developer sa navyše zaviazal, ako súčasť projektu, vybudovať aj materskú škôlku, čo výrazne uľahčí život rodinám s menšími deťmi. V pešej vzdialenosti je dostupná kompletná občianska vybavenosť – autobusová zastávka, supermarkety, zdravotné stredisko, základná škola či pošta a dokonca aj plaváreň.Aj vďaka unikátnej lokalite, v ktorej je projekt zasadený, ponúka Stockerka zaujímavé možnosti na voľnočasové aktivity a šport. Susedí s kopcom Glavica a je v blízkosti obľúbenej prírodnej rezervácie Štokeravská vápenka. Táto oblasť Malých Karpát je známa svojimi turistickými chodníkmi a cyklotrasami vhodnými pre celé rodiny. Kúsok odtiaľ sa nachádza rozhľadňa na Devínskej Kobyle, Sandberg či Biele skaly. "Stockerka je v zastavanom území, s vynikajúcou dostupnosťou a len pár metrov od lesa. V kombinácii s moderným bývaním je to ideálne riešenie bývania pre aktívnych ľudí, či už sú to mladé páry, starší ľudia, ale najmä rodiny s deťmi," dodáva Martin Škodáček.Developerom projektu je investičná skupina Proxenta , ktorá pôsobí v oblasti realitného developmentu už od roku 2013. Za toto obdobie sa Proxenta vypracovala medzi desiatku najväčších a najdôveryhodnejších hráčov v oblasti developmentu na Slovensku. Za svoje aktivity na developerskom poli získala v roku 2021 prestížne ocenenie "Developer roka". V rebríčku najväčších rezidenčných developerov, ktorý každoročne zostavuje The Slovak Spectator, jej aktuálne patrí ôsma priečka. Proxenta je aktívna predovšetkým v centre hlavného mesta. Medzi jej najznámejšie realizácie patrí Weinhauer na Jozefskej ulici a Proxenta Residence na Račianskom Mýte, či rezidenčný projekt Kesselbauer v tesnej blízkosti Prezidentského paláca. Proxenta tiež stojí za projektom Tabáň v centre Nitry, ktorý sa stal najväčším rezidenčným projektom v novodobej histórii tohto krajského mesta. V štádiu príprav má aj rezidenčný projekt veľkého rozsahu v Banskej Bystrici.