KĽDR oznámila, že rozhovory s USA by mohli byť o niekoľko týždňov

Americký prezident Donald Trump (vľavo) a Kim Čong-un Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Soul 16. septembra (TASR) - Severná Kórea v pondelok oznámila, že diplomatické rozhovory so Spojenými štátmi by sa mohli obnoviť do. Nebude však uvažovať o tom, že sa vzdá svojich jadrových zbraní, kým nebudú vonkajšie hrozby úplne odstránené, uviedla tlačová agentúra AP.V pondelkovom vyhlásení predstaviteľa severokórejského ministerstva zahraničných vecí sa uvádzalo, že blížiace sa rozhovory na pracovnej úrovni budú rozhodujúce. Určia totiž podľa neho osud a smerovanie diplomacie medzi Pchjongjangom s Washingtonom.Rokovania medzi oboma krajinami sa zastavili po februárovom summite severokórejského vodcu Kim Čong-una a amerického prezidenta Donalda Trumpa vo vietnamskej metropole Hanoj, keďže toto stretnutie stroskotalo na nezhodách okolo uvoľnenia sankcií výmenou za severokórejské kroky v odzbrojovaní.Vo vyhlásení predstaviteľa severokórejského ministerstva sa tiež uvádzalo, že diskusie o denuklearizácii (odstránení jadrových zbraní) Severnej Kórey budú možné iba vtedy, ak