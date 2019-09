Taiwan ukončil diplomatické vzťahy so Šalamúnovými ostrovmi

Ilustračná snímka. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Tchaj-pej 16. septembra (TASR) - Taiwan v pondelok oznámil, že ukončuje svoje diplomatické vzťahy so Šalamúnovými ostrovmi v súvislosti s nárokmi Číny, ktorá považuje Taiwan za súčasť svojho územia, píše agentúra AFP.Šalamúnove ostrovy sa podľa Taiwanu postavili na stranu Číny, čo taiwanská vláda označila za "extrémne poľutovaniahodný" krok.V súčasnosti tak suverenitu Taiwanu uznáva iba 16 krajín.oznámil v pondelok na tlačovej konferencii taiwanský minister zahraničných vecí Joseph Wu.dodal šéf diplomacie s tým, že okamžite zatvára veľvyslanectvo v tejto krajine a povoláva diplomatov do vlasti.Šalamúnove ostrovy uznávali Taiwan za suverénny štát od roku 1983 a boli jeho najväčším tichomorským spojencom s prístupom k leteckým základniam a prístavom pochádzajúcim z čias druhej svetovej vojny.Čína a Taiwan desaťročia vedú politický súboj o diplomatické uznanie v juhotichomorskej oblasti, pričom niektoré ostrovné krajiny zmenili svoju lojalitu v prospech Pekingu pre finančné zisky. Južná časť Tichého oceánu je pre Taiwan diplomatickou baštou, keďže sa tam nachádza šesť členských štátov OSN, ktoré uznávajú jeho suverenitu.Čína vyhlasuje, že Taiwan nemá právo na nadväzovanie vzťahov so samostatnými štátmi.