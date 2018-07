KĽDR: Rokovania s Pompeom boli poľutovaniahodné

Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo (vľavo) a vysoko postavený činiteľ KĽDR Kim Jong-čchol (vpravo) počas stretnutia. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Pchjongjang 7. júla (TASR) - Zaoznačila v sobotu Severná Kórea rokovania na vysokej úrovni medzi USA a Kórejskou ľudovodemokratickou republikou (KĽDR) v Pchjongjangu, na ktorých sa za americkú stranu zúčastnil minister zahraničných vecí Mike Pompeo. Washington ďalej obvinila, že sa snaží jednostranne prinútiť KĽDR, aby sa vzdala svojich jadrových zbraní.Severná Kórea zverejnila stanovisko, citované agentúrou AP, iba niekoľko hodín po tom, ako americký diplomat Pompeo skončil s vysokopostavenými predstaviteľmi KĽDR rokovania o denuklearizácii krajiny. Pompeo oznámil pokrok v rokovaniach a dohodu o ďalších stretnutiach, ako aj vytvorenie pracovných skupín.povedal americký minister novinárom pred odletom z KĽDR do Tokia. Na rokovaniach dosiahli taktieždenuklearizácie KĽDR.Severná Kórea však priebeh rozhovorov komentovala omnoho kritickejšie. Spojené štáty podľa nej zradili ducha júnového summitu prezidenta Donalda Trumpa so severokórejským vodcom Kim Čong-unom tým, že majúpožiadavky na úplnú, overiteľnú a nezvratnú denuklearizáciu Severnej Kórey.píše sa vo vyhlásení nemenovaného hovorcu severokórejského ministerstva zahraničných vecí, ktoré zverejnila oficiálna severokórejská tlačová agentúra KCNA.Výsledok následných rozhovorov však bol podľa Pchjongjangu, mohol by