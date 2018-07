Turistka z Litvy potrebovala vo Vysokých Tatrách horských záchranárov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Vysoké Tatry 7. júla (TASR) - Horskí záchranári pomáhali v sobotu dopoludnia 49-ročnej turistke z Litvy, ktorá sa pošmykla a spadla pri Dlhom vodopáde do Studeného potoka.Ako na svojej webovej stránke informuje Horská záchranná služba (HZS), žena sa pri páde vážne neporanila, ale nedokázala sa vrátiť na turistický chodník.Záchranári ju po príchode na miesto vyslobodili a následne odprevadili do Starého Smokovca. Odtiaľ pokračovala so svojimi známymi.