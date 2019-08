KĽDR vyhlásila, že sa nevzdá modernizácie svojej výzbroje

Na nedatovanej snímke severokórejský vodca Kim Čong-un na neznámom mieste. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 30. augusta (TASR) - Severná Kórea obvinila vo štvrtok Britániu, Francúzsko a Nemecko z toho, že "zasahujú" do jej "sebaobranných opatrení (zameraných) na modernizáciu zbraní". Západ by podľa vyhlásenia Pchjongjangu nemohol urobiť "väčšiu chybu", než domnievať sa, že sa krajina vzdá svojho práva vlastniť zbrane, ktoré zaisťujú mier. Informovala o tom agentúra AP.Štvrtkové vyhlásenie poradcu "Kórejsko-európskeho združenia", ktoré distribuovalo severokórejské zastupiteľstvo pri OSN, je reakciou na spoločné stanovisko zmienených troch krajín z utorka. Títo významní spojenci USA v ňom odsúdili Pchjongjang za "opakované provokatívne vypúšťanie" balistických striel.Európania súčasne apelovali na Severnú Kóreu, aby viedla so Spojenými štátmi rozhovory o denuklearizácii.V severokórejskom vyhlásení sa uvádza, že obrana národnej bezpečnosti nabrala na dôležitosti v súvislosti s krajinami, "ktorých osudy rozsekali západné veľmoci na kúsky" a ktoré sa poddali západným požiadavkám "na odzbrojenie pod tlakom a uzmierovaním 'medzinárodného spoločenstva'."