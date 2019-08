Od nedele mladomanželia nebudú platiť poplatky pri zmene mena

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Svadba mimo úradu oficiálne stojí 70 eur

Najviac svadieb bolo vlani v septembri, najmenej v januári

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. augusta (TASR) - Za vydanie nových dokladov po zmene priezviska už mladomanželia od nedele (1. 9.) nebudú platiť. Do účinnosti totiž vstupuje novela zákona o správnych poplatkoch, ktorá ich od povinnosti platiť oslobodzuje.Manželia budú oslobodení aj od súdnych poplatkov, ktoré bezprostredne súvisia s uzatvorením manželstva a následne zmenou priezviska jedného z manželov. Ide napríklad o zápis zmien do obchodného registra. Zmena sa však netýka urýchleného vydania dokladov na žiadosť poplatníka.V súčasnosti sa napríklad za vydanie občianskeho preukazu platí 4,50 eura, za vydanie cestovného pasu 33 eur. Nový vodičský preukaz či medzinárodný vodičský preukaz stojí 6,50 eura. Tri eurá sa platia zas napríklad za vykonanie zmien v osvedčení o živnostenskom oprávnení.Novelu do Národnej rady (NR) SR predložili predseda Smeru-SD Robert Fico a jeho podpredseda Juraj Blanár. Zmenu zdôvodnili podporou tradičnej rodiny a uľahčením finančnej situácie manželov. Parlament novelu schválil koncom júna, prezidentka ju následne začiatkom júla podpísala.Svadba mimo úradu stojí podľa právnych predpisov 70 eur, ďalších 20 eur snúbenci zaplatia, ak sa berú mimo úradných hodín. Obecné zastupiteľstvo však môže schváliť, že budú úradníci vyberať aj ďalšie poplatky na pokrytie nákladov spojených so zabezpečením slávnostného obradu. Pre TASR to uviedol tlačový odbor rezortu vnútra.V bratislavskom Starom meste teda napríklad snúbenci zaplatia za obrad mimo úradných miestností 200, prípadne 300 eur (ak ide o širšie okolie Starého mesta). V Stupave a Nitre je to zase 120 eur, v Pezinku 170 eur. Úrady to uvádzajú na svojich webových stránkach s tým, že musí ísť o vhodné miesto. O vhodnosti miesta rozhoduje úrad.Ak majú snúbenci sobáš pred matričným úradom obce, v ktorej žiadny z nich nemá trvalý pobyt, zaplatia ďalších 20 eur. Ten platia obci, v ktorej má jeden z nich trvalý pobyt a v ktorej vyplnia žiadosť o uzavretie manželstva. Táto obec potom vydá delegačný list, na základe ktorého sobáš vykoná iná matrika.Všetky poplatky platia, ak sú obaja snúbenci Slováci. Ak je jeden z nich cudzinec, zaplatia o 70 eur viac. Ak sú cudzinci obaja alebo ani jeden z nich nemá trvalý pobyt na Slovensku, zaplatia ďalších 200 eur.Tieto poplatky sa nevzťahujú na cirkevné sobáše. Podľa tajomníka rady pre médiá Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Martina Kramaru nie sú pri rímskokatolíckych cirkevných sobášoch pevne stanovené žiadne poplatky.uviedol pre TASR.Uznáva však, že na niektorých miestach pravdepodobne existuje takzvaný zvyčajný milodar, ktorý sa dáva pri sobáši v konkrétnom chráme.dodal Kramara.Najviac svadieb bolo minulý rok v septembri, auguste a júni. Naopak, najmenej párov sa zosobášilo v januári, marci a februári. Vyplýva to z údajov Štatistického úradu (ŠÚ) SR. Za prvých päť mesiacov roku 2019 vstúpilo do manželstva 8217 párov, o 256 menej ako vlani. Najviac svadieb bolo zatiaľ v máji.Najväčší záujem o uzavretie manželstva bol v roku 2018 v Prešovskom kraji, kde sa zosobášilo 4964 párov. Nasledujú Bratislavský, Košický a Žilinský kraj. Najmenej svadieb bolo v Trnavskom, Trenčianskom a Banskobystrickom kraji.Z okresov bolo v roku 2018 podľa ŠÚ najviac svadieb v Prešove, Nitre, Žiline, v Bratislave V a Prievidzi. Najmenej sa sobášilo v okresoch Medzilaborce, Turčianske Teplice, Banská Štiavnica, Poltár a v Stropkov.Najviac svadieb od roku 1993 sa uskutočnilo v roku 2017, konkrétne 31.309. Minulý rok bol z tohto pohľadu druhý najúspešnejší. Najmenej svadieb bolo v roku 2002, kedy sa zosobášilo 25.062 párov.