KĽDR vypálila do mora dva neidentifikované projektily

Na nedatovanej snímke severokórejský vodca Kim Čong-un na neznámom mieste. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Soul 16. augusta (TASR) - Severokórejské sily vypálili v piatok do Japonského mora dva "neidentifikované projektily". Oznámil to generálny štáb juhokórejskej armády, ktorého vyhlásenie priniesla tlačová agentúra AFP.Severná Kórea vykonala v uplynulých týždňoch niekoľko testov balistických rakiet.K piatkovému odpalu došlo podľa juhokórejskej armády v okolí mesta Tchongčchon v severokórejskej provincii Kangwon.uvádza sa v citovanom vyhlásení.Od júla išlo už o šieste hlásenie o paľbe zo Severnej Kórey, ktorej vodca Kim Čong-un predtým hovoril o "vážnom varovaní" v súvislosti s prebiehajúcimi americko-juhokórejskými vojenskými cvičeniami. Pchjongjang už tradične vyjadruje rozhorčenie nad týmito manévrami, ktoré považuje za nácvik invázie.Severokórejský výbor pre opätovné zjednotenie Kórey medzitým v piatok vyhlásil, že odmieta tohtotýždňové vyjadrenia juhokórejského prezidenta Mun Če-ina, ktoré sa týkali otázky zjednotenia.Mun v prejave pri príležitosti výročia oslobodenia Kórey spod japonskej nadvlády (1910 - 1945) vytýčil cieľ "dosiahnutia mieru a zjednotenia do roku 2045". Jeho päťročné funkčné obdobie sa pritom skončí už v roku 2022, poznamenala AFP.Severokórejský výbor vo svojom vyhlásení pripísal Juhu vinu za to, že plnenie "historickej Pchanmundžomskej deklarácie" uviazlo na mŕtvom bode, a dodal, že "s juhokórejskými orgánmi nemá viac o čom diskutovať". Pchanmunžomská deklarácia je dohoda, ktorú dosiahli Mun a Kim v apríli 2018 na svojom prvom summite v pohraničnej dedine Pchanmundžom.