KĽDR vyzvala Trumpa, aby podnikol kroky, ktoré by oživili rozhovory

Na archívnej snímke Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Soul 27. septembra (TASR) - Severná Kórea v piatok uviedla, že americký prezident Donald Trump by mal urobiť "s cieľom oživiť uviaznutú jadrovú diplomaciu. Informovala o tom agentúra AP, podľa ktorej Pchjongjang týmto vyhlásením stupňuje tlak na USA pred očakávaným obnovením rozhovorov.Vyhlásenie poradcu severokórejského ministerstva zahraničných vecí Kim Kje-gwana prišlo niekoľko dní po tom, ako Trump povedal, že jeho ďalšie stretnutie s vodcom Severnej Kórey (KĽDR) Kim Čong-unom by sa mohlo konaťKim Kje-gwan však vyjadril pochybnosti, že by ďalší summit oboch lídrov priniesol prelom. Vo Washingtone totiž podľa neho prevládajú názory, že Severnú Kóreu priviedli k rokovaciemu stolu sankcie USA a že podmienkou významnejších ústupkov voči nej je jej nukleárne odzbrojenie.Severokórejský diplomat súčasne obvinil USA, že nepodnikajú opatrenia na realizáciu spoločného vyhlásenia vydaného po prvom summite Kima a Trumpa, ktorý sa uskutočnil vlani v Singapure.Kim Kje-gwan tvrdí, že KĽDR vyvinula" o budovanie vzájomnej dôvery a realizáciu singapurského vyhlásenia. Ako príklad uviedol vrátenie troch zadržiavaných Američanov a pozostatkov vojnových obetí do USA.napísal Kim Kje-gwan. "Kim Kje-gwan je skúseným diplomatom, ktorý viedol severokórejskú delegáciu počas väčšiny z už dávnejšie pozastavených tzv. šesťstranných rozhovorov o denuklearizácii KĽDR, konaných v Pekingu v rokoch 2003-2008.Severná Kórea vlani začala rozhovory s USA s tým, že je ochotná rokovať o vzdaní sa jadrového arzenálu výmenou za bezpečnostné záruky a zmiernenie sankcií. KĽDR žiada pomalý, postupný proces odzbrojenia, pri ktorom by každý jej denuklearizačný krok zodpovedal príslušnejzo strany USA.Spojené štáty zdôrazňujú, že sankcie voči Pchjongjangu zostanú v platnosti, dokým krajina nepodnikne významné kroky k zbaveniu sa jadrových zbraní, pripomína AP.