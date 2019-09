Rwanda začala na základe dohody s OSN a AÚ príjmať utečencov z Líbye

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kigali 27. septembra (TASR) - Prvá skupina migrantov z Líbye, pozostávajúca zo 66 osôb, dorazila vo štvrtok vo večerných hodinách do Rwandy po tom, ako sa táto východoafrická krajina zaviazala prijať tisíce azylantov z líbyjských utečeneckých táborov. S odvolaním sa na vyhlásenie predstaviteľov OSN o tom informovala agentúra AFP.Dohodu s Africkou úniou (AÚ) a Úradom vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) o prijatí časti utečencov, ktorí uviazli v Líbyi, podpísala Rwanda ešte na začiatku septembra.Rwandská vláda v tejto súvislosti uviedla, že je pripravená prijať celkovo až 30.000 utečencov. Tí by však do Rwandy mali prichádzať postupne v skupinách pozostávajúcich z približne 500 osôb, aby v krajine nedošlo k prudkému nárastu populácie azylantov.Rwandský prezident Paul Kagame sa prvýkrát ponúkol prijať migrantov z Líbye ešte v novembri 2017, teda v čase, keď spravodajská stanica CNN informovala o údajnom líbyjskom trhu s otrokmi.Situácia azylantov v Líbyi sa podľa AFP stala opäť naliehavou otázkou v júli po tom, ako pri nálete na utečenecký tábor na predmestí líbyjskej metropoly Tripolis zahynulo viac než 40 migrantov.