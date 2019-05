Klenotnícka firma Richemont zvýšila celoročný zisk na vyše dvojnásobok

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bern 17. mája (TASR) - Švajčiarska klenotnícka spoločnosť Richemont zaznamenala za skončený finančný rok 2018/2019 rast zisku na viac ako dvojnásobok. Prispeli k tomu mimoriadne jednorazové príjmy vďaka kúpe internetového predajcu Yoox-Net-A-Porter (YNAP) v roku 2018. Napriek tomu spoločnosť v oblasti zisku zaostala za odhadmi analytikov, ktorí počítali so ziskom o niečo vyšším.Čistý zisk spoločnosti známej značkami Cartier alebo Piaget dosiahol za finančný rok 2018/2019 (od apríla do konca marca) 2,79 miliardy eur. Na porovnanie, v predchádzajúcom finančnom roku predstavoval zisk 1,22 miliardy eur. Richemont však zaostal za očakávaniami analytikov, ktorí počítali s rastom zisku až na 2,96 miliardy eur.K výraznému rastu zisku prispeli jednorazové príjmy v dôsledku precenenia akcií internetového predajcu YNAP. Jeho prevzatie dokončil Richemont v máji minulého roka.Tržby klenotníckej spoločnosti dosiahli 13,99 miliardy eur. Oproti predchádzajúcemu obchodnému roku to predstavuje rast o 27 %. V tomto prípade spoločnosť prekonala odhady trhov, ktoré počítali s tržbami na úrovni 13,91 miliardy eur.Tržby však najviac podporil práve YNAP a ďalší internetový predajca Watchfinder. Bez ich započítania sa tržby spoločnosti Richemont zvýšili o 8 %.