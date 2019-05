Zlatý Klinec 2019 s historicky najvyšším počtom prihlásených prác

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 17. mája (WebNoviny.sk) - O titul najkreatívnejšej reklamy za uplynulú sezónu sa uchádza 352 prác od 40 prihlasovateľov. Víťazov spoznáme počas galavečera v piatok 31. mája 2019 v Bratislavskom Istropolise.Zlatý klinec 2019 pritom sľubuje omnoho viac. Na Slovensko na Klinec tentokrát prídez agentúry Weiden+Kennedy Amsterdam, ktorý je držiteľ niekoľkých Levov, alebokreatívny riaditeľ agentúry Havas z Turecka či marketingový riaditeľ EMEA pre značku NikeMôžete sa dozvedieť ako sa dajú do marketingu preniesť skúsenosti získané z cykloexpedícií po najzašitejších kútoch sveta, k čomu dospelo 83 reklamných profesionálov z 23 krajín, ktorí si v rámci workshopu nadhodili otázku ako by mohla vyzerať agentúra budúcnosti alebo ako na politický marketing od autorov kampaní Čaputovej a Valla. Konferenčná časť festivalu sa opäť koná na lodi Rivers Club na Dunaji deň pred vyhlásením víťazov súťaže 30. mája.O titul najkreatívnejšej reklamy roka sa tento rok uchádza 352 prác od 40 agentúr. Najviac prác prihlásili agentúry MADE BY VACULIK a Wiktor Leo Burnett.Na vrchole rebríčka sa s počtom prihlásených prác sa umiestnila kategória C- CRAFT (54 prác), po nej kategória F- Film (53 prác) , G - Digital (44 prác) a K – Kampaň (39 prác). Všetky prihlásené práce si budete môcť pozrieť na stránke súťaže http://sutaz.zlatyklinec.sk/ Organizátori sľubujú, tak ako každý rok, veľkú marketingovú párty. Pokiaľ ešte nemáte vstupenky, či už na konferenciu alebo gala, zakúpiť si ich ešte stále môžete na www.zlatyklinec.sk . Na tejto stránke nájdete i kompletný festivalový program.Inzercia