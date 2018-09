Klenotníctvo ALO diamonds kupuje rodinné šperkárstvo HALADA. Značku plánuje uviesť na Slovensko

Predstavenie svetových značiek na Slovensku

ALO diamonds potvrdzuje pozíciu lídra

Klenotníctvo ALO ​​diamonds plánuje zachovať súčasnú klenotnícku identitu značky HALADA aj vysokú kvalitu jej produktov. "Klenotníctvo HALADA sme si vybrali predovšetkým kvôli jeho štyridsaťročnej tradícii rodinného podniku. Naším zámerom je preto zachovať značku so všetkými ohľadmi vrátane vysokej kvality jej produktov. Mimo to ale chceme rozšíriť sieť jej butikov a predstaviť ju aj na slovenskom trhu," uvádza Alojz Ryšavý, klenotník a majiteľ klenotníctva ALO diamonds.Manželia Haladoví, ktorí svoje šperkárstvo založili v roku 1978 v nemeckom Mníchove, sa stali jednými z najuznávanejších predajcov diamantových a perlových šperkov v Čechách. Vedľa výroby vlastných klenotov, česko-nemecká značka HALADA disponuje výhradnými zastúpeniami 10 najväčších klenotníckych spoločností na svete. Medzi tie patrí Pomellato, Fope, Schoeffel Gellner, ale napríklad aj Mikimoto, najväčšia firma špecializujúca sa na perlové klenoty na svete, ktorá vypestovala vôbec prvú kultivovanú perlu.Po 40 rokoch úspešného podnikania sa manželia Haladoví teraz rozhodli svoj podnik predať. "Teší nás, že aj s novým majiteľom budú šperky HALADA nadväzovať na tradíciu umeleckého spracovania a na smer, ktorým sa uberali dlhé roky. Silný hráč na trhu, akým je ALO diamonds, navyše dokáže značku ďalej budovať a rozvíjať," hovoria manželia Haladoví, ktorí v Českej republike prevádzkujú štyri butiky. ALO diamonds plánuje rozšírenie až na 10 butikov, a to aj na území Slovenska. Existujúce portfólio chce Alojz Ryšavý naviac obohatiť o výhradné zastúpenie ďalších troch značiek.Klenotníctvo ALO diamonds pôsobí na trhu už 28 rokov. Prevádzkuje sieť luxusných butikov v Českej republike a na Slovensku, svoje zastúpenie má aj v Spojených štátoch amerických a Hongkongu. Na českom a slovenskom trhu prevádzkuje aj butiky značky ALOve, ktorými sa snaží sprístupniť kvalitné šperky s drahokamami širšiemu okruhu zákazníkov vďaka jemnejšiemu dizajnu klenotov. Akvizíciou značky HALADA do svojho portfólia sa skupina ALO diamonds stáva najväčším česko-slovenským predajcom diamantových šperkov a jedným z najväčších v strednej Európe, ktorý bude mať do konca roka 25 butikov.