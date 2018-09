Záchrana topiaceho či ratovanie ľudí z horiaceho pekla: Kozel odmenil hasičov za poctivo vykonanú prácu

Ocenení hasiči

1. Vojtech Rézmüves ratoval ľudí z havarovaného autobusu

2. Ján Švajčiak zachránil topiace batoľa

3. Juraj Barta vzdeláva budúcich hasičov

4. Hasiči z Jelšavy trom rodinám zachránili strechu nad hlavou

Hrdinovia všedných dní žijú všade okolo nás. Pomáhajú zachraňovať naše životy a majetok, denne čelia nebezpečným situáciám a svoju prácu berú ako poslanie. Často sa im však za ich obetavosť nestihneme poďakovať."Rovnako ako si vo velkopopovickom pivovare ceníme dobre vykonanú prácu, ktorej výsledkom je poctivo uvarené pivo, cítime úctu aj voči ďalším, ktorí si ju bezpochyby zaslúžia. A tými sú aj dobrovoľní hasiči, ktorých úloha je náročná, no často nedocenená. Chceme, aby si aj ostatní uvedomili, že v ich okolí žijú ľudia, ktorí neváhajú riskovať svoje životy pre záchranu iných a pritom si ich len málokto všimne. Preto sme ich odmenili pivom Kozel 11%, ktoré vám dopraje o stupeň bohatšiu chuť," vysvetlil zámer projektuDva týždne zástupcovia značky v pivovare aktívne prechádzali množstvo nominácií hasičov z celého Slovenska, ktorých navrhli okresní funkcionári Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky. "Vybrať troch jednotlivcov a jeden hasičský tím bolo skutočne veľmi náročné. Ich príbehy boli plné emócií a nasadzovania vlastných životov. Skláňame sa pred ich hrdinskými činmi. Odmenu a uznanie si zaslúži každý, kto dobrovoľne a nezištne pomáha a svoju prácu vykonáva dobre a poctivo," doplnil sládok Vojta Homolka.Hasičov odmenili v stredu na tlačovej konferencií v Bratislavskej Kozlovni na Lazaretskej ulici. Okrem ročnej spotreby vo forme 80 litrov piva pre jednotlivcov a 160 litrov piva pre tím im Velkopopovický Kozel udelil aj Kozlovu hasičskú helmu, ktorá je symbolom poctivosti, nezištnosti a nadšenia, s akými velkopopovickí sládkovia, rovnako ako hasiči, vykonávajú svoje remeslo."Sme veľmi radi, že môžeme spolupracovať s Velkopopovickým Kozlom, ktorý si váži dobrú a poctivo odvedenú robotu. Títo hasiči robia túto prácu dobrovoľne, nezištne, na úkor svojho voľna a času stráveného s rodinou. Nikto ich do toho nenúti a radi trávia čas v hasičských zbrojniciach, kde pripravujú techniku na to, aby mohli kedykoľvek zasiahnuť. Ich srdce bije pre pomoc druhým a spolupatričnosť je ich zmyslom života," uzavrelVojtech Rézmüves (37) je členom Dobrovoľného hasičského zboru v Ožďanoch (okr. Rimavská Sobota) už viac ako 10 rokov. V obci došlo k dopravnej nehode autobusu, ktorého vodič počas jazdy pravdepodobne dostal infarkt a zišiel z cesty. Vojtech Rézmüves bol v práci, neďaleko miesta, kde sa nehoda stala. Začul spolu s kolegom veľký buchot a zbadali autobus na multifunkčom ihrisku. Ani sekundu nezaváhal a ponáhľa sa pomôcť šoférovi autobusu ako aj ostatným cestujúcim odstať sa von z rozbitého vozidla. Nehoda bola o to horšia, že v autobuse sa nachádzali aj deti. Šoféra, ktorý už bol v bezvedomí, začal oživovať až do príchodu RZP. Šofér však aj napriek obrovskej snahe a okamžitej profesionálnej pomoci, žiaľ, v RZP zomrel.Ján Švajčiak (59) z obce Medzibrod (okr. Banská Bystrica), je členom DHZ (Dobrovoľný hasičský zbor) od roku 1983. Je dlhoročný aktívny člen, pracoval ako preventivár. Od roku 2005 pracuje ako veliteľ DHZ. Vykonáva aj funkciu okrskového veliteľa. V roku 2004 mu bola udelená medaila "Za príkladnú prácu" a v roku 2014 "Za zásluhy". Svoje skúsenosti odovzdáva členom na pravidelných cvičeniach.Z pomedzi mnohých zásahov je výnimočný práve jeden, pri ktorom zachránili len 14 mesačného chlapčeka Samka pred utopením. V júni sa Samko hral v blízkosti požiarnej nádrže v Medzibrode. Na svojho brata mala dávať pozor staršia sestra. V požiarnej nádrži bola po dažďoch mútna voda, hlboká asi 2 metre. Ján Švajčiak bol náhodou v blízkosti nádrže a intuitívne pozoroval Samka, ktorý sa dostal až na okraj nádrže, do ktorej v určitom momente spadol. Ján neváhal ani sekundu, dobehol ku nádrži a zbadal mikinu pod vodou, za ktorú chlapca vytiahol na breh. Okamžite mu poskytol profesionálnu prvú pomoc. Po malej chvíli z chlapca vyprskla voda a začal normálne dýchať.Juraj Barta (35) z obce Bystričany (okr. Prievidza) je dobrovoľným hasičom už 18 rokov. Na začiatku svojej kariéry sa zapájal do činností Dobrovoľného hasičského zboru v Bystričanoch ako súťažiaci, rozhodca, člen výboru, preventivár obce či veliteľ družstva zásahovej jednotky. Jeho hlavným záujmom bola práca a vzdelávanie budúcich hasičov v Dobrovoľnom hasičskom zbore Bystričany. Niekoľkokrát sa prebojoval na krajské kolo hry Plameň Trenčianskeho kraja. V roku 2007 založil Ligu mladých hasičov.Juraj Barta dnes u dobrovoľných hasičov zastáva celý rad funkcií. Je napríklad členom Republikovej komisie mládeže DPO SR a zároveň aj predseda Dobrovoľného hasičského zboru Bystričany. Je držiteľom odznakov odbornosti a pravidelne sa zdokonaľuje na rôznych školeniach. V neposlednom rade je aj členom Dobrovoľného hasičského zboru obce, ktorý je zaradený v celoplošnom rozmiestnení síl a prostriedkov v A kategórii, kde zastáva funkciu veliteľa družstva hasičskej jednotky. Medzi najkomplikovanejší zásah, ktorého sa zúčastnil, bol požiar chaty v obci Veľké Uherce, pri ktorom sa museli používať aj autonómne dýchacie prístroje a celkový zásah trval približne 7 hodín.Dobrovoľný hasičský zbor mesta Jelšava (okr. Revúca) pôsobí v jednej z najchudobnejších oblastí na Slovensku. Napriek tomu sú vynikajúci v akomkoľvek zásahu. Na mieste sú do 10 minút od vyhlásenia poplachu. Medzi členmi je cítiť obrovskú spolupatričnosť a podporu. Pre mnohých z nich je dobrovoľný zbor jediným spôsobom realizácie a zmyslom života.Hasičský zbor mal v roku 2017 spolu 64 zásahov, z toho zasahovali pri 42 požiaroch, mali 20 technických zásahov a dva iné zásahy. Najviac práce mali pri hasení suchej trávy často aj v náročnom teréne, lúčnych porastov, horiacich kontajnerov a dokonca 3-krát ratovali horiaci rodinný dom. Rovnako boli privolaní aj k vážnym dopravným nehodám. Vďaka ich zásahom boli vyčíslené uchránené hodnoty za 46 900 EUR.Medzi najdramatickejší zásah patril požiar rodinných domov v obci Turčok 20. júna 2017. Zasahovalo 9 členov. Evakuovali 23 obyvateľov rodinného domu, následne likvidovali požiar rodinného domu a rozoberali konštrukcie, keďže išlo o komplikovaný požiar celého objektu. Hasiči museli byť obzvlášť opatrní, pretože v horiacom dome boli obyvatelia v karanténe pre infekčnú žltačku typu A.Hasiči z Jelšavy sa pravidelne zúčastňujú na okresných hasičských súťažiach. Minulý rok dokonca získali prvé miesto.