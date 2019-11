Klesol počet neplatičov DPH

Na snímke Daňový úrad v Trenčíne. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 19. novembra (TASR) - Disciplinovanosť slovenských podnikateľov pri platení dane z pridanej hodnoty sa z roka na rok zlepšuje. Poukázala na to analýza poradenskej spoločnosti Bisnode, ktorá sa pozrela na to, ako si podnikatelia plnia svoju daňovú povinnosť.Ukázalo sa, že počet nespoľahlivých platcov DPH medziročne klesol o 232 podnikateľských subjektov, nakoľko ku koncu septembra 2019 spoločnosť evidovala dovedna 4169 neplatičov.povedala Petra Štěpánová, analytička spoločnosti.To, že počet nespoľahlivých platcov DPH bude aj naďalej klesať, naznačili už dáta z mája tohto roka. Podľa databáz Bisnode daň z pridanej hodnoty vtedy štátu neodviedlo 4315 firiem, čo bolo medziročne výrazne menej. Najväčší počet nespoľahlivých platcov, a to až 5482, zaregistrovala spoločnosť koncom roka 2015. Odvtedy ich počet každoročne klesá, pričom najzásadnejší skok bol v máji 2017, kedy bol počet neplatičov na úrovni 4493.uviedla analytička.Najhoršiu platobnú disciplínu pri odvádzaní DPH majú podnikatelia z radov spoločností s ručením obmedzeným (3024 firiem), za nimi nasledujú fyzické osoby (922 subjektov) a akciové spoločnosti (75 podnikov). Aj keď je najviac neplatičov v Bratislavskom kraji (1020), percentuálny podiel dlžníkov v porovnaní s počtom všetkých registrovaných subjektov k platbe DPH je práve v Bratislavskom kraji najnižší (1,93 %). Naopak, najvyšší podiel neplatičov má Trnavský kraj, kde DPH neplatí takmer päť percent registrovaných podnikateľov. Najmenej neplatičov podniká v Trenčianskom kraji (263), čo sú približne dve percentá podnikateľov v tomto kraji.