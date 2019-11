Pacientska organizácia: V SR chýba skríning na odhalenie fibrilácie

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 19. novembra (TASR) - Na Slovensku chýba skríningový program na včasné odhalenie fibrilácie predsiení. Tá pritom často spôsobuje cievnu mozgovú príhodu. Na utorkovej tlačovej konferencii v Bratislave na to upozornil Richard Fides z pacientskej organizácie Sekunda pre život. Odvoláva sa pritom na údaje Svetovej asociácie fibrilácie predsiení, podľa ktorej sa počet pacientov do roku 2030 zvýši až o 70 percent.Včasné zachytenie ochorenia pomáha predísť vážnym následkom. "zdôvodňuje Fides potrebu skríningu.Prvý okrúhly stôl so zástupcami odborných lekárskych organizácii, ministerstva a zdravotných poisťovní sa podľa jeho slov uskutočnil už v septembri. Rokovania sú zatiaľ na začiatku, cieľom je zaviesť celonárodný skríning na budúci rok.varuje všeobecná lekárka pre dospelých Romana Compagnon. Zvyšok pacientov môže mať rôzne príznaky, najčastejšie pocit nepravidelného búšenia srdca, ale aj závrate, únavu, náhly stav úzkosti či pocit nedostatku vzduchu. Fibrilácia môže byť tiež nepríjemnou komplikáciou u pacientov s artériovou hypertenziou, diabetikov alebo pri inom kardiologickom ochorení.Rizikovými faktormi sú vysoký krvný tlak, obezita či vek. Najmä pri starších ľuďoch je preto dôležité, aby nezanedbávali preventívne prehliadky a pravidelne absolvovali EKG a palpačné vyšetrenie. Zmeny si môžu všimnúť aj meraním pulzu, zaznamenať arytmiu dokážu aj modernejšie tlakomery." upozorňuje prezident Slovenskej asociácie srdcových arytmií, kardiológ Róbert Hatala. Problémom je napríklad množstvo vykonaných ablačných výkonov a pomerne dlhé čakacie lehoty.Fibrilácia predsiení je charakteristická nepravidelným a často rýchlym srdcovým rytmom, ktorý vedie k nekoordinovaným sťahom dvoch srdcových predsiení. Nepravidelný rytmus môže spôsobovať vznik krvných zrazenín, pacient sa tak vystavuje riziku cievnej mozgovej príhody. Podľa správy Svetovej asociácie fibrilácie predsiení sa stáva fibrilácia predsiení epidémiou 21. storočia.