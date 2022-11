Kličko varoval Kyjevčanov pred krutou zimou. Nepriateľ chce, aby sme všetci zomreli, povedal

6.11.2022 (Webnoviny.sk) - Starosta ukrajinskej metropoly Kyjev Vitalij Kličko varuje obyvateľov, že počas nasledujúcej zimy sa musia pripraviť na najhoršie, ak bude Rusko naďalej útočiť na energetickú infraštruktúru krajiny. Poznamenal, že nemožno vylúčiť, že v mrazivých mesiacoch bude chýbať elektrina, voda a teplo.„Robíme všetko pre to, aby sme sa tomu vyhli. Ale povedzme si úprimne, naši nepriatelia robia všetko pre to, aby mesto bolo bez tepla, elektriny, vody, vo všeobecnosti, aby sme všetci zomreli... Budúcnosť krajiny a budúcnosť každého z nás závisí od toho, ako sme pripravení na rôzne situácie,“ povedal pre štátne médiá Kličko.Rusko sa počas ostatného mesiaca zameralo na útoky na ukrajinskú energetickú infraštruktúru, čo spôsobilo nedostatok elektriny a postupné výpadky v celej krajine. Kyjev mal mať v nedeľu v niektorých častiach mesta hodinové striedavé výpadky prúdu.Postupné výpadky boli naplánované aj v Kyjevskej, Černihovskej, Čerkaskej, Žytomyrskej, Sumskej, Charkovskej a Poltavskej oblasti. V Kyjeve plánujú rozmiestniť asi tisíc vykurovacích stanovíšť, ale Kličko poznamenal, že to pre mesto s tromi miliónmi obyvateľov nemusí stačiť.