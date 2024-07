Klientelizmus a netransparentnosť na ministerstve kultúry? Holečková adresovala Šimkovičovej list pre oslavy sviatku Cyrila a Metoda

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

11.7.2024 (SITA.sk) - Poslankyňa za Kresťanskodemokratické hnutie Martina Holečková listom vyzvala ministerku kultúry Martinu Šimkovičovú (nom. SNS ) na zverejnenie informácií, na čo presne bolo použitých viac ako 400-tisíc určených na oslavy sviatku sv. Cyrila a Metoda.Holečková na sociálnej sieti upozornila, že Ministerstvo kultúry (MK) SR dosiaľ nezverejnilo, na čo boli predmetné prostriedky použité. Doplnila, že sa obrátila na MK SR i Úrad vlády so žiadosťou o sprístupnenie týchto informácií, v zmysle infozákona.„Ľudia na Slovensku majú právo poznať na čo ministerstvo kultúry a pani Šimkovičová minula viac ako 400 000€. Vyzerá to tak, že tieto peniaze boli použité netrasparentne a prihraté osobám a skupinám, ktoré sú spriaznené s vládnymi politikmi. Ak by to bolo inak, tak by ministerstvo nemalo problém zverejniť, kde tieto peniaze skončili," tvrdí poslankyňa. Poukázala pri tom na to, že ani týždeň od samotnej akcie nie sú tieto informácie známe.Holečková podotkla, že hoci celé Slovensko dnes väčšmi rieši situáciu okolo rušenia RTVS, nemožno zabudnúť na to, že bolo minutých viac ako 400-tisíc eur, ktoré mohli byť použité na rozvoj kultúry či zlepšovanie života seniorov alebo detí.„Takéto míňanie považujem za papalášizmus a dôkaz toho, že tejto vláde nezáleží na bežných ľuďoch. Vyzerá to tak, že s ministerkou kultúry sa vrátila na ministerstvo aj kultúra klientelizmu a našich ľudí," myslí si Holečková. Akcentoval, že je preto potrebné, aby bolo zverejnené, kam smerovali tieto prostriedky.