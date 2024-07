Ústavný súd dostal v prvom polroku viac ako 1650 podnetov. Počet návrhov dlhodobo stúpa, jeden sudca chýba

Zvýšená zaťaženosť sudcov

Porušenie sledovaných práv

Finančné zadosťučinenie

11.7.2024 (SITA.sk) - Za prvý polrok roku 2024, teda medzi 1. januárom a 30. júnom, dostal Ústavný súd (ÚS) SR 1 657 podnetov. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka vzrástol počet podnetov o viac ako 60, keďže v rozmedzí januára až júna minulého roka dostal ÚS SR 1 595 návrhov. Informovala o tom hovorkyňa ÚS SR Martina Ferencová Kým v prvom polroku 2023 bolo vybavených vecí viac ako 1 750, tento rok za rovnaké obdobie ich bolo 1 603. Nevybavených návrhov bolo za prvý polrok vlani 829, za rovnaké obdobie tohto roka ich bolo 954. Ferencová poukázala, že zo štatistických údajov vyplýva, že počet návrhov, ktoré ÚS SR dostáva, dlhodobo stúpa.Podotkla ale, že pre zvýšenú zaťaženosť sudcov ústavného súdu, keďže od októbra minulého roka pracujú senáty i plénum súdu v neúplnom zložení a chýba im jeden sudca z trinástich sa medziročne znížil počet vybavených vecí, a to o 149. Zároveň o 125 narástol počet nevybavených vecí.„Z daného počtu 954 nevybavených návrhov bolo k 30. júna 2024 nevybavených 21 návrhov patriacich do príslušnosti pléna ústavného súdu. V sledovanom období bolo vybavených päť vecí, v ktorých bolo príslušné rozhodovať plénum ústavného súdu a 2 návrhy boli spojené na spoločné konanie. Plénum ústavného súdu prijalo aj jedno uznesenie, ktorým zjednotilo právne názory senátov ústavného súdu," informovala Ferencová. Doplnila, že každý sudca ÚS SR v priemere vybavil temer 134 vecí.ÚS SR tiež pravidelne uverejňuje aj štatistiky rozhodnutí, v ktorých vyslovil porušenie základného práva sťažovateľov na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov, práva na prerokovanie záležitosti v primeranej lehote, taktiež tých, v ktorých vyslovil porušenie základných práv sťažovateľov na súdnu a inú právnu ochranu, porušenie práva na spravodlivé súdne konanie.Zverejňuje i prehľad rozhodnutí, v ktorých vyslovil porušenie základného práva na osobnú slobodu a práva na slobodu a bezpečnosť.Za prvý polrok minulého roka ÚS SR konštatoval porušenie sledovaných práv v 337 nálezoch a v 219 z nich im priznal i finančné zadosťučinenie v celkovej výške temer 695-tisíc eur.„V 239 nálezoch ústavný súd vyslovil porušenie základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 ústavy a práva na prejednanie záležitosti v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru a sťažovateľom v 215 nálezoch priznal finančné zadosťučinenie spolu vo výške 689 100 eur," uviedla Ferencová.V 99 prípadoch ústavný súd konštatoval porušenie základných práv na súdnu a inú právnu ochranu a práva na spravodlivé súdne konanie, pričom v jednom prípade priznal finančné zadosťučinenie vo výške 3-tisíc eur.V desiatich nálezoch V 10 nálezoch ÚS SR vyslovil i porušenie základného práva na osobnú slobodu a práva na slobodu a bezpečnosť, pričom pri troch nálezoch priznal i finančné zadosťučinenie v sume 2 500 eur.Za prvých šesť mesiacov aktuálneho roka konštatoval porušenie sledovaných práv v 323 nálezoch, finančné zadosťučinenie priznal v 248 nálezoch, a to v celkovej výške viac ako 826-tisíc eur.„V 242 nálezoch ústavný súd vyslovil porušenie základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 ústavy a práva na prejednanie záležitosti v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru a sťažovateľom v 232 nálezoch priznal finančné zadosťučinenie spolu vo výške 818 050 eur," doplnila Ferencová.Porušenie základných práv na súdnu a inú právnu ochranu a práva na spravodlivé súdne konanie bolo vyslovené v 73 nálezoch. V jednom z prípadov bolo sťažovateľovi priznané finančné zadosťučinenie 4-tisíc eur. Ústavný súd vyslovil porušenie základného práva na osobnú slobodu a práva na slobodu a bezpečnosť v 17 nálezoch, pričom finančné zadosťučinenie bolo priznané v piatich nálezoch, a to vo výške 4 000 eur.„Z uvedeného vyplýva, že ústavný súd v 1. polroku 2024 priznal sťažovateľom o 131 450 eur vyššie finančné zadosťučinenie ako v rovnakom období minulého roku," uzavrela Ferencová.