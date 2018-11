Klienti banskoštiavnického Domova Márie už odvolili

Na snímke starší voliči počas hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí 2018 v Dome tretieho veku 10. novembra 2018 v Bratislave. Foto: TASR Pavol Zachar Na snímke starší voliči počas hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí 2018 v Dome tretieho veku 10. novembra 2018 v Bratislave. Foto: TASR Pavol Zachar

Banská Štiavnica 10. novembra (TASR) - Klienti Domova Márie, ktorý sídli na Špitálskej ulici v Banskej Štiavnici, už odvolili. Aj keď volebná miestnosť okrsku číslo 9 sídli priamo v priestoroch zariadenia, členovia volebnej komisie sa vybrali za nimi s prenosnou volebnou urnou.Volebná miestnosť je v zariadení situovaná už niekoľkýkrát. "Je to viac-menej z kapacitno-priestorových dôvodov," priblížil predseda miestnej volebnej komisie Milan Kašík.Voľby tu podľa jeho slov zatiaľ prebiehajú bez problémov. K volebným urnám chodia najmä mladí a stredná generácia, starších je pomenej. Najvyššiu účasť očakávajú v popoludňajších hodinách. V okrsku je zapísaných 608 voličov.Svoje volebné právo si do tejto miestnosti prišla uplatniť aj pani Mária. "Rozhodovala som sa rozumom, na základe ľudí, ktorých poznám a nie na základe politiky," skonštatovala. Nová samospráva by mala podľa nej riešiť najmä cesty, prístupnosť do okolitých okresných miest a zamestnanosť.