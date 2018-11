Komunálne voľby 2018 online: Prinášame priebeh volieb online

11:16

Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) volil v Banskej Bystrici.

Na snímke predseda vlády Slovenskej republiky Peter Pellegrini (celkom vpravo) pomáha voličke vo volebnej miestnosti počas voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 v Banskej Bystrici v sobotu 10. novembra 2018.

Foto: TASR/Dušan Hein

si v sobotných voľbách vyberajú miestni obyvatelia len obecných poslancov. Na miesto starostu v obci v okrese Turčianske Teplice sa totiž nenašiel žiaden kandidát."Naša starostka je akčná a snaží sa veľa robiť pre ľudí a myslím si, že nájsť vhodného kandidáta na jej miesto, aby pokračoval v tom, čo začala, je dosť obetavé. Ľudia sa možno do toho boja aj niektorí ísť, takže si myslím si, že tam bude problém. A možno aj tá doba, mladí ľudia nechcú kandidovať z dôvodu, že prídu o zamestnanie," uviedla pre TASR jedna z obyvateliek obce, ktorá prišla odovzdať svoj hlas do sobášnej miestnosti na obecnom úrade.(SaS) zasadla do volebnej komisie v bratislavských Vajnoroch.O voľby je záujem aj v rómskej osade v Trebišove.

Na snímke voliči vcházajú do volebnej miestnosti v rómskej osade v Trebišove.

Foto: TASR/Roman Hanc

10:49

Predseda Národnej rady SR Andrej Danko je momentálne v zahraničí. Voliť však určite pôjde, informoval jeho hovorca Tomáš Kostelník.



10:42

Polícia prijala osem podnetov týkajúcich sa podozrení z volebnej korupcie, v štyroch z nich sa už začalo konať. Informoval o tom predseda Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán Eduard Bárány.



Štátna volebná komisia sa zaoberala doteraz podnetmi od komisií nižších volebným stupňov či občanov. "Sústreďujeme sa na tie podania, ktoré sa týkajú aktuálneho diania tam, kde je možné ešte usmerniť," uviedol Bárány. Podnetmi týkajúcimi sa financovania volebnej kampane sa bude komisia zaoberať na niektorom z ďalších zasadnutí.



10:37

Vo voľbách hlasoval už aj premiér Peter Pellegrini (Smer-SD). Vo vyhlásení pripomenul významný vplyv miestnych samospráv na život občanov.





10:30

Na post starostu obce Sedmerovec v Ilavskom okrese kandiduje iba úradujúci starosta, o päť poslaneckých kresiel v obecnom zastupiteľstve má záujem päť kandidátov.



"V dnešnej dobe však akosi nemajú ľudia záujem vykonávať poslaneckú funkciu, ťažko sme pozháňali aspoň päť kandidátov," skonštatoval predseda okrskovej volebnej komisie Cyril Juríček. Ako dodal, nie je to ani pre peniaze, ale skôr ľudia spohodlneli, uzavrú sa doma, aby mali s každým pokoj.



10:25

Prezident Andrej Kiska odvolil v Poprade. K volebnej urne pristúpil spolu s manželkou.



Na snímke prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska s manželkou Martinou vhadzujú volebné lístky do volebnej schránky vo volebnej miestnosti v Poprade.

Foto: TASR/Oliver Ondrášprišiel odvoliť s rodinou. Svoju predvolebnú kampaň zhodnotil ako čestnú.Počas volieb môžu voliči kontaktovaťpre voľby a kontrolu financovania politických strán."Dnes je mimoriadne k dispozícii aj osobitná linka štátnej komisie. Slúži najmä na podnety občanov v prípade, že by sa zistili nezákonnosti, problémy najmä vo volebných miestnostiach pri výkone volebného práva," informovala Eva Chmelová, riaditeľka odboru volieb, referenda a politických strán na ministerstve vnútra. Voliči môžu volať na čísla 02/4859 2020 alebo 02/4859 2021.

Na snímke voliči počas hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí 2018 v ZŠ Kataríny Brúderovej vo Vajnoroch, v Bratislave 10. novembra 2018.

Foto: TASR/Pavel NeubauerSvoj hlas vo voľbách odovzdal už aj. Sprevádzali ho rodinní príslušníci.

Na snímke vľavo kandidát na primátora Bratislavy Ján Mrva a rodinní príslušníci počas hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí 2018 v Bratislave 10. novembra 2018.

Foto: TASR/Pavel Neubauer(KDH) vyzval ľudí, aby išli voliť. "Ak ste s doterajším pôsobením vašich komunálnych politikov spokojní, dajte im šancu v práci pokračovať. Ak si myslíte, že vaša obec, či mesto potrebuje zmenu, voľte prosím takých kandidátov, ktorí ponúkajú reálny program a nie prázdne a všeobecné sľuby," napísal na sociálnej sieti.V obciprichádzajú voliči odovzdať svoj hlas hlavne ráno, zhodli sa členovia volebnej komisie.Do volebnej miestnosti prišiel aj Daniel Zelman (60), ktorý pochádza z českého Kolína. V Dlhom na Cirochou býva takmer dva a pol roka so svojou priateľkou, ktorá odtiaľ pochádza. "Cítim sa ako súčasť tejto komunity, i keď po východniarsky neviem tak, ako by som mal," povedal s úsmevom pre TASR. Voliť sa rozhodol pre to, aby obec zastupoval niekto, kto pre ňu niečo urobí.prosí ľudí, aby išli voliť.V Bratislave sa voľby začali bez problémov. Predseda miestnej volebnej komisie v Záhorskej Bystrici Miroslav Marciš pre TASR uviedol, že v tejto mestskej časti evidujú v štyroch volebných okrskoch záujem hneď od začiatku. "Už po otvorení sme zažili nápor voličov, prichádzajú pozitívne naladení," konštatoval.V najzápadnejšej obci na Slovensku,majú voľby zatiaľ pokojný a bezproblémový priebeh. "Ľudia postupne prichádzajú, záujem o hlasovanie majú všetky vekové kategórie," informovala TASR zapisovateľka miestnej volebnej komisie Anna Antaličová.Obyvatelia Záhorskej Vsi si môžu vyberať z dvoch kandidátov na starostu. "Na deväť mandátov v obecnom zastupiteľstve je 19 kandidátov," dodala Antaličová. V Záhorskej Vsi je 1510 oprávnených voličov, volia v jednom okrsku.Takto volil. Podľa neho rozhodne o výsledku volebná účasť.Všetkých 96 volebných okrskov v najväčšej bratislavskej mestskej časti Petržalka sa podarilo otvoriť načas."Všetky volebné okrsky sme otvorili, nezaznamenali sme žiadne komplikácie," poznamenala pre TASR Silvia Vnenková, vedúca oddelenia komunikácie s verejnosťou petržalského miestneho úradu. Priznala však, že tak ako po minulé roky aj tentoraz mala mestská časť pred voľbami problém s nedostatkom členov niektorých okrskových volebných komisií. "Politické strany majú zo zákona povinnosť niekoho nominovať, ale na to kašlú. Z vonka sa veľa ľudí nehlási, lebo to nie je lukratívna práca. Preto musel opäť situáciu 'hasiť' miestny úrad, a tak sú mnohí úradníci členmi komisií," vysvetlila Vnenková.V Košiciach už odvolil

Na snímke kandidát na primátora mesta Košice Martin Petruško vo volebnej miestnosti v Košiciach.

Foto: TASR/František IvánVoľbyzatiaľ prebiehajú bez problémov. TASR to potvrdil Jaroslav Morháč, zapisovateľ okresnej volebnej komisie, ktorá zastrešuje okresy Lučenec a Poltár."Všetky volebné miestnosti boli u nás otvorené včas. Dokonca pred siedmou hodinou nám komisie hlásili, že už len čakajú na prvých voličov," priblížil Morháč.Starostu a poslancov si v komunálnych voľbách volia aj obyvatelia obce, kde je 399 voličov. Všetci kandidáti majú maďarskú národnosť.Medzi voličmi, ktorí prišli odovzdať svoj hlas už ráno, bol aj Jozef Mandžár. Ako hovorí, voliť chodí pravidelne. "Keďže sú kandidáti z obce, sú naši, dá sa vybrať. Nie je to také vyberanie ako počas parlamentných volieb," povedal. "Väčšinou ich poznáme, keďže sme z dediny. Je to výhoda. Človek už vie, ktorí sú spoľahliví a ktorí nie," uzavrel.sa komunálne voľby v sobotu nekonajú. V obci so 16 obyvateľmi dlhodobo nemá nikto záujem o miesto starostu i poslancov. Väčšina zo 16 prihlásených obyvateľov sú dôchodcovia.

Na snímke 80-ročný bývalý starosta Andrej Marčišin v Ondavke. Ondavka, 10. novembra 2018.

Foto: TASR/Maroš ČernýPri voľbe miestnych poslancov si treba dávať pozor na"Kandidátov na starostov a primátorov krúžkujeme. Pokiaľ ide o poslancov, pozorne čítame hlasovací lístok, pretože na ňom je uvedený počet kandidátov, ktorý sa volí v danom volebnom obvode a to je maximálny počet.V prípade, že zakrúžkuje menej, všetky hlasy sú platné," upozornila riaditeľka odboru volieb, referenda a politických strán na ministerstve vnútra Eva Chmelová.V Košiciach už odovzdal svoj hlas aj kandidát na primátora Jaroslav Polaček.

Na snímke vpravo kandidát na primátora mesta Košice Jaroslav Polaček vo volebnej miestnosti v obvode č. 7 v budove ZŠ Hroncova, MČ Sever - Košice.

Foto: TASR/Milan KapustaNových starostov, primátorov a komunálnych poslancov si volia obyvatelia v takmer 3000 miest a obcí. Volebné miestnosti zostanú otvorené do 22. h. Počas volebného dňa platí moratórium, za jeho porušenie hrozia pokuty.

Na snímke členka folklórneho súboru v obci Martovce Bernadett Vargová v kroji vo volebnej miestnosti.

Foto: TASR/Milan Drozd(OĽaNO) vyzval ľudí, aby išli voliť. "O nádhernú slovenskú prírodu sme sa nemuseli nijako zaslúžiť. Dostali sme ju do daru od Pána Boha. Tých, ktorí budú spravovať naše mestá a obce, si však musíme vybrať sami. O tom, kto to bude najbližšie štyri roky, sa rozhoduje práve dnes. Zajtra už bude neskoro," píše na sociálnej sieti.Voliči, ktorým zdravie bráni ísť voliť, môžu požiadať obec počas volebného dňa oTá však za nimi nemôže prísť do iného okrsku, iba do toho ich.V takomto prípade, keď volič oznámi túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, ktorá podľa jeho pokynov upraví hlasovací lístok. Za voliča to však nesmie robiť člen okrskovej volebnej komisie.Takto sa začali voľby v v Trenčianskych Stankovciach.V Bratislave už odvolil jeden z kandidátov na primátora Václav Mika.

Kandidát na primátora Bratislavy Václav Mika vhadzuje hlasovací lístok do volebnej schránky vo voľbách do orgánov samosprávy obcí. Bratislava, 10. novembra 2018.

Foto: TASR/Michal SvítokPrešovskom samosprávnom kraji (PSK) si môžu v sobotných voľbách do orgánov samospráv miest a obcí vybrať voliči primátorov, starostov a poslancov mestských a obecných zastupiteľstiev v 661 obciach a mestách.V krajskom meste Prešov má právo voliť 72.530 ľudí, z toho 906 je cudzincov s trvalým pobytom na území mesta Prešov. Podľa zapisovateľa Mestskej volebnej komisie v Prešove Jozefa Smetanu, v Prešove je sedem volebných obvodov a 80 okrskov a volebných miestností."Najviac voličov - 3330 je zapísaných vo volebnom okrsku v Základnej škole na Kúpeľnej ulici," uviedol pre TASR Smetana.V obci Martovce sa niektorí voliči vybrali voliť v ľudových krojoch.

Na snímke zľava členovia folklórneho súboru v obci Martovce Bernadett Vargová a Zoltán Erdelyi v krojoch vhadzujú hlasovacie lístky do volebnej schránky vo volebnej miestnosti.

Foto: TASR/Milan DrozdVolebnú miestnosť otvorili aj na druhom najväčšom rómskom sídlisku, Dúžavskej ceste v Rimavskej Sobote."Do 7.45 h sme mali iba jediného voliča, ktorý práve odišiel. Voľby zatiaľ prebiehajú pokojne a k dispozícii máme všetko potrebné," uviedla predsedníčka okrskovej volebnej komisie Aneta Vargicová.Dúžavská cesta tvorí jeden volebný okrsok a pre aktuálne voľby je v ňom zapísaných 637 oprávnených voličov. Celkovo na sídlisku žije vyše tisíc Rómov, ktorých materinským jazykom je prevažne maďarčina.je päť poslaneckých miest, o mandát sa však uchádza jediná kandidátka. O funkciu starostu sa uchádzajú dvaja kandidáti.Volebná miestnosť sa nachádza v budove obecného úradu. Voliť prichádzali ľudia už od 7. h. "Voliť chodíme pravidelne, dnes je to tak skoro ráno preto, že veziem priateľku autom do práce do Košíc. Voliť by mal každý," povedal pre TASR jeden z prvých voličov Július Bakajsa. Nedostatok kandidátov na poslancov ho prekvapil, dôvod nezáujmu o kandidatúru nepozná.Nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky musí volič odložiť do schránky, ktorá je na to určená. Inak sa dopustí priestupku, za ktorý je pokuta 33 eur.

Na snímke členovia okrskovej volebnej komisie v obci Trenčianske Stankovce čakajú krátko po siedmej hodine rannej na prvého voliča.

Foto: TASR/Radovan StoklasaVoliť môže v komunálnych voľbách 2018 viac ako 4,4 milióna obyvateľov, a to plnoletí občania SR aj cudzinci.Hlasy možno odovzdať iba v mieste trvalého bydliska. Vo volebnej miestnosti sa občania SR preukazujú platným občianskym preukazom, cudzinci dokladom o pobyte pre cudzinca.V obci Skalité v okrese Čadca volia obyvatelia od šiestej hodiny, v ostatných obciach od siedmej. Po otvorení volebných komisií to potvrdila riaditeľka odboru volieb, referenda a politických strán na ministerstve vnútra Eva Chmelová."Podľa informácií, ktoré máme, nevznikol žiadny problém," uviedla s tým, že od ôsmej zasadá Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán. "Bude riešiť podnety, ktoré bude považovať za nevyhnutné. Priorita je, aby voľby prebehli bez problémov," doplnila Chmelová. Členovia štátnej volebnej komisie by sa mali ísť pozrieť aj do volebných miestností.

Na snímke hlasovacie lístky vo volebnej miestnosti v obci Trenčianske Stankovce.

Foto: TASR/Radovan StoklasaV Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) si môžu v sobotných voľbách do orgánov samospráv miest a obcí vybrať voliči primátorov, starostov a poslancov mestských a obecných zastupiteľstiev v 651 volebných okrskoch.Richard Raši, podpredseda vlády pre investície a informatizáciu, zverejnil video, v ktorom vyzýva k účasti na voľbách.V Žilinskom samosprávnom kraji (ŽSK) si voliči v komunálnych voľbách vyberajú predstaviteľov samospráv v 19 mestách a 296 obciach. Podľa informácií okresných volebných komisií otvorili v sobotu ráno všetky volebné miestnosti bez problémov.V komunálnych voľbách 2018 volia obyvatelia Trnavského kraja primátora krajského mesta Trnava a okresných miest Skalica, Senica, Hlohovec, Piešťany, Galanta a Dunajská Streda. O tieto posty sa uchádza spolu 45 kandidátov, 531 občanov kandiduje na poslanecké miesta v mestských zastupiteľstvách.V Ondavke v Bardejovskom okrese sa komunálne voľby v sobotu nekonajú.Väčšina zo 16 prihlásených obyvateľov sú dôchodcovia."Situácia v Ondavke v súvislosti s komunálnymi voľbami je taká istá ako bola v doplňujúcich voľbách. Neprihlásil sa žiaden kandidát na poslanca ani na starostu obce. Voľby sa tak neuskutočnia," uviedol pre TASR prednosta Okresného úradu v Bardejove Miroslav Bujda.

Na snímke prvá volička vhadzuje obálku s hlasovacími lístkami do volebnej schránky krátko po siedmej hodine ráno v Trenčianskych Stankovciach.

Foto: TASR/Radovan StoklasaVolebné komisie pôjdu s prenosnými urnami do nemocnice i väzníc.Podľa vedúcej organizačného štábu na prípravu komunálnych volieb v Nitre Ivany Buranskej môžu občania aj v priebehu dňa volieb požiadať okrskovú komisiu o možnosť voliť do prenosnej urny. "Nahlásia svoje meno a adresu, na ktorú za nimi môžu s urnou prísť. Samozrejme, že musí byť splnená požiadavka, že ten človek má zdravotný problém, že nie je schopný dostaviť sa do volebnej miestnosti," vysvetlila Buranská.V 97 obciach a mestách Nitrianskeho kraja kandiduje na post primátora či starostu jediný kandidát. Najväčší záujem o post starostu je v obciach Kolta v okrese Nové Zámky, Krušovce v okrese Topoľčany a Lužianky v okrese Nitra, kde volebné komisie zaevidovali zhodne po osem kandidátov. V Hosťovciach v okrese Nitra a v Horných Obdokovciach v okrese Topoľčany sa nenašiel dostatočný počet kandidátov na poslancov, preto si občania zvolia v Hosťovciach štyroch namiesto piatich poslancov a v Horných Obdokovciach siedmich namiesto deviatich poslancov.

Na snímke prvá volička si preberá hlasovacie lístky od volebnej okrskovej komisie po siedmej hodine ráno v Trenčianskych Stankovciach.

Foto: TASR/Radovan StoklasaV Marianke, obci, známej ako najstaršie pútnické miesto na Slovensku, sa sobotňajšie komunálne voľby začali načas a bez rušivých vplyvov. Prvým voličom bol Ladislav Takáč, ktorý žije v obci od roku 2002 a hlasovať prišiel ešte pred odchodom do práce. "Kandidátov poznám len z informácií v rámci predvolebnej kampane, z toho viem, koho voliť určite nechcem. Podľa toho odovzdám svoj hlas," uviedol pre TASR. Verí, že počas ďalších štyroch rokov bude mať samospráva "lepšiu formu" ako v poslednom období. "Od vedenia obce očakávam, že sa bude koncepčným spôsobom venovať rozvoju a využitiu turistického potenciálu Marianky," dodal.S otázkami, ktoré sa týkajú komunálnych volieb, sa môžu voliči obrátiťzriadenú ministerstvom vnútra. Zamestnanci ministerstva na nej poskytujú informácie, ktoré sa týkajú voličov, ich práv a povinností či informácie o organizačnom zabezpečení volieb. Informačná linka je prístupná od 7. do 22. h na telefónnych číslach 02/5094 2317 a 02/5094 2312.Po celom Slovensku sa otvorili volebné miestnosti, v komunálnych voľbách môže voliť viac ako. Pre viac ako 55.000 ľudí budú komunálne voľby vôbec prvé, v ktorých môžu voliť.