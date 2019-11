Klienti s dieťaťom zaplatia za ubytovanie v útulku v Prievidzi viac

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Prievidza 5. novembra (TASR) - Klient s dieťaťom vo veku do troch rokov zaplatí za ubytovanie v útulku na Košovskej ceste v Prievidzi po novom viac. Z pôvodných dvoch eur na jeden deň to bude 2,50 eura. Navýšenie úhrady schválili miestni poslanci v rámci nového všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní sociálnych služieb na svojom rokovaní koncom októbra.Služby v útulku zabezpečuje nezisková organizácia Harmónia. Pri ostatných prijímateľoch tejto sociálnej služby zostávajú ceny nezmenené. Jednotlivec v hmotnej núdzi zaplatí za ubytovanie jedno euro na deň. Človek s príjmom do 1,5-násobku životného minima dve eurá za deň. Jednotlivec s jedným dieťaťom vo veku nad tri roky, ako i človek s príjmom nad 1,5-násobok životného minima tri eurá za deň.Pri úprave poplatkov vychádzalo mesto z ekonomicky oprávnených nákladov, ktoré má pri poskytovaní tejto sociálnej služby krízovej intervencie. Tieto na jedného prijímateľa vlani predstavovali 215,37 eura.