Dopyt po rope vo vyspelých štátoch bude klesať

Viedeň 5. novembra (TASR) - Dopyt po rope vo vyspelých a vysoko industrializovaných krajinách sa po roku 2020 zmení z mierneho rastu na pokles. Len rozvíjajúce sa ekonomiky, ako sú Čína a India, zabezpečia, že v nasledujúcich desaťročiach bude celosvetová spotreba ropy rásť, predpovedala to v utorok Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC).Do roku 2025 dosiahne globálny dopyt po rope 105,6 milióna barelov (1 barel = 159 litrov) denne. To je o 6,9 milióna barelov denne viac ako v minulom roku podľa ročného výhľadu trhu, ktorý predstavil ropný kartel OPEC vo Viedni. K tomuto nárastu prispejú v dlhodobom horizonte najmä rozvojové a transformujúce sa ekonomiky.Indický priemysel a rozširujúca sa stredná trieda do roku 2040 zvýšia spotrebu ropy o 5,4 milióna barelov denne a v Číne jej spotreba v tom istom období stúpne o ďalších 4,4 milióna barelov denne. India sa stane krajinou s najrýchlejším rastom dopytu po rope a najväčším dodatočným dopytom, uvádza sa v správe.Naopak, bohaté ekonomiky vrátane Severnej Ameriky, západnej Európy, Japonska, Južnej Kórey a Oceánie spotrebujú podľa tejto dlhodobej projekcie menej ropy o 9,6 milióna barelov denne.Zatiaľ čo dopyt v Európe, východnej Ázii a Oceánii už klesá, predpokladá sa, že americké trhy ich budú nasledovať po roku 2022, uviedol OPEC, ktorý v nasledujúcich rokoch očakávaOPEC združuje 14 krajín, ktoré sa podieľajú 29 % na globálnej produkcii ropy. Kartel počíta s poklesom dopytu po svojich produktoch až okolo roku 2025, keď by podľa prognóz mala začať klesať produkcia komodity v USA.