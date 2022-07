Klientov KOOPERATIVY baví komunikovať online a bez papiera

Prístup k službám odkiaľkoľvek

Elektronická komunikácia, ktorá prináša ovocie

8.7.2022 (Webnoviny.sk) -Klientsky portál eKooperativa je užitočný nástroj, ktorý klientom poisťovne výrazne zjednodušuje prístup k informáciám a službám. Z pohodlia domova ich tak majú k dispozícii 7 dní v týždni, 24 hodín denne. Cez online portál môžu napríklad hlásiť škody a dokladať dokumenty, uzatvoriť si poistenie, ale aj meniť svoje osobné údaje či zadať požiadavku k zmene, zrušeniu či k vypovedaniu zmluvy. Samozrejmosťou je praktický prehľad poistiek – či už aktuálnych, alebo ukončených."Sme spoľahlivým partnerom našich klientov a chceme byť po ruke vždy, keď nás potrebujú. Klientsky portál bol prirodzeným krokom v procese inovácií našich služieb. Teší nás pozitívna odozva, ktorá nám potvrdila, že riešenia, ktoré šetria čas, sú presne to, čo dnes ľudia potrebujú a očakávajú," uviedol predseda predstavenstva a generálny riaditeľ poisťovne KOOPERATIVA Vladimír Bakeš.Novinkou je, že služby portálu eKooperativa už môžu využívať aj podnikatelia a firmy.KOOPERATIVA motivuje nielen zamestnancov, ale aj svojich klientov k šetrnému prístupu k životnému prostrediu. Súhlas s elektronickou komunikáciou udelilo poisťovni už 250 000 ľudí. V praxi to znamená, že korešpondenciu, ktorá sa týka poistných zmlúv alebo poistných udalostí, dostávajú mailom alebo prostredníctvom SMS.Od februára do mája tohto roka poisťovňa zároveň pripísala za každý udelený súhlas 20 centov na účet OZ Živica na výsadbu ovocného sadu v niektorom zo slovenských miest. Víťaznú lokalitu vyberie odborná porota spomedzi prihlásených miest a obcí už v najbližších týždňoch. Dominantou sadu, ktorý bude mať aj edukačnú funkciu, budú najmä vzácne a staré odrody jabloní a hrušiek s dlhou tradíciou pestovania na Slovensku.