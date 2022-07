Súdy sa od začiatku vojny na Ukrajine zaoberajú aj právami ukrajinských detí či žalobami v azylových veciach

Slovenské súdy od začiatku konfliktu na Ukrajine 24. februára do 31. mája rozhodovali o právach 688 ukrajinských detí. Neodkladnými opatreniami rozhodovali hlavne o ustanovení opatrovníka a o dočasnom zverení maloletého do starostlivosti fyzickej osoby, ktorú určil súd.

Ministerstva spravodlivosti SR (MS SR). „Utečenecká vlna má značný vplyv na agendy justičného systému na Slovensku. Identifikovali dve hlavné súdne agendy, azylová agenda a agenda starostlivosti o maloletých, kde súdy rozhodovali o deťoch utekajúcich z Ukrajiny. Ide hlavne o siroty a deti, ktoré prišli do krajiny bez zákonného zástupcu," uviedlo v tlačovej správe Analytické centrum

Maloleté deti z Ukrajiny

Žaloby v azylových veciach

8.7.2022 (Webnoviny.sk) -Od marca sa museli súdy vysporiadať s veľkým množstvom podaní súvisiacich s maloletými deťmi z Ukrajiny.„Z domovov často neodchádzajú celé rodiny spolu. Hranicu prekračujú aj maloleté deti bez sprievodu alebo deti, o ktoré sa dočasne starajú známi alebo rodina žijúca v Slovenskej republike. Napriek tomu, že rodičia maloleté dieťa dobrovoľne vydali do starostlivosti nejakej osobe, či už na Slovensku alebo inde, to neoprávňuje túto osobu zastupovať maloletého pri právnych úkonoch s ním súvisiacich," uviedlo MS SR.Od marca 2021 do konca februára 2022 zaznamenali aj 28 správnych žalôb týkajúcich sa vecí azylu, pričom nie je zrejmé, koľko z nich sa týka žiadateľov pôvodom z Ukrajiny.Percentuálny nárast je však značný. Po začiatku vojny iba za mesiac marec zaznamenali 15 správnych žalôb v azylových veciach, čo predstavuje viac ako polovicu (53,6 percent) nápadu za predchádzajúcich 12 mesiacov.Zvrat vo vývoji nápadu nastal v apríli 2022, kedy na správne súdy nepodali ani jedna správnu žaloba proti rozhodnutiu správneho orgánu v konaní o udelení azylu.