Klientske centrá a kontaktné pracoviská ministerstva vnútra už idú v plnej prevádzke

Bádateľne o niekoľko dní

Mobilná aplikácia a eKolkomat

20.5.2020 - Klientske centrá a kontaktné pracoviská Ministerstva vnútra SR (MV SR) sú od stredy 20. mája v plnej prevádzke v štandardných úradných hodinách v pondelok, utorok a štvrtok od 8:00 do 15:00, v stredu od 8:00 do 17:00 a v piatok od 8:00 do 14:00.Agentúru SITA o tom informovala Silvia Keratová z tlačového odboru kancelárie ministra vnútra.Všetky vydané elektronické osvedčenia o evidencii časť 1 budú doručované na adresy určené občanmi. Keratová upozorňuje, že nebude možné si ich vyzdvihnúť na oddeleniach dokladov.Občianske preukazy, vodičské preukazy, cestovné pasy či úkony na úseku zbraní a streliva budú v režime bez obmedzení.Bádateľne štátnych archívov budú pre verejnosť opätovne otvorené od pondelka 25. mája 2020, pričom od stredy 20. mája štátne archívy prijímajú žiadosti o predloženie archívnych dokumentov na štúdium.„I napriek uvoľňovaniu opatrení pripomíname možnosť využívania elektronického vybavovania z pohodlia domova prostredníctvom www.slovensko.sk. Využitím tejto formy sa správne poplatky znižujú o polovicu (najviac 70 eur),“ upozornila Keratová.Verejnosť môže na úhradu správnych poplatkov využiť mobilnú aplikáciu (https://www.posta.sk/subory/38936/prirucka-pre-mobilnu-aplikaciu-ekolok.pdf) alebo virtuálny eKolkomat (m.ekolky.gov.sk/Login.aspx).Prostredníctvom elektronických služieb môžu klienti riešiť aj evidenčné úkony s vozidlami či požiadať o vydanie občianskeho preukazu z dôvodu zmeny trvalého pobytu alebo nahlásiť stratu či odcudzenie občianskeho preukazu v prípade, ak už občan bol držiteľom občianskeho preukazu s elektronickým čipom.Klienti môžu do budov okresných úradov a klientskych centier vstupovať len s rúškom, šálom alebo inou ochranou tváre. Každý návštevník je povinný pri vstupe do budovy použiť dezinfekčný prostriedok.