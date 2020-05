Matovič a Sulík: Predstavili pomoc s nájmom. Čo zľavia prenajímatelia svojim nájomcom, to prispeje štát

Dohoda k nájmom podnikateľov je už na stole. V utorňajšej mimoriadnej relácii venovanej pandémii nového druhu koronavírusu SARS-CoV-2 v televízii Markíza to uviedol premiér Igor Matovič (OĽaNO).



Koalícia sa podľa predsedu vlády dohodla na postupe, pri ktorom štát nájomcom prispeje takým istým percentom, aké im zľavia ich prenajímatelia. Zvyšok si bude môcť nájomca rozdeliť do 48-mesačných splátok.



"Ak prenajímateľ odpustí nájomcovi polovicu, štát prispeje druhú polovicu a nájomca v tomto prípade nebude platiť nič. To je ideál, ktorý by sme týmto spôsobom dosiahli. Veríme, že prenajímatelia budú ústretoví a uvedomia si, že od nájomcov nie je fér si pýtať nájom, keď nemali žiadne tržby," povedal premiér.



Zároveň podotkol, že ak prenajímateľ odpustí nájomcovi len 20 percent z nájmu, štát prispeje 20 percentami, nájomca bude musieť zaplatiť 60 percent z nájmu. "To si však môže rozdeliť až na štyri roky v splátkach," uviedol Matovič.



Podpredseda vlády pre ekonomiku a minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) spresnil, že v prípade 48-mesačných splátok nebude možnosť navyšovať nájomné počas týchto štyroch rokov, ani dať v tomto čase nájomcovi výpoveď. "Chceme, aby sa všetci dohodli. Pol na pol. Polovica prenajímateľ a polovica štát. Nájomca totiž straty najťažšie znáša,“ uviedol s tým, že ide najmä o maloobchodné predajne a reštaurácie.

Ministerstvo hospodárstva SR na sociálnej sieti Facebook zverejnilo, ako pomôže podnikateľom s nájmom nebytových priestorov.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem





© SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk. Všetky práva vyhradené.