Klimatické demonštrácie prenikli aj do Ruska, Greta Thunberg zatiaľ burcovala Kanaďanov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

27.9.2019 (Webnoviny.sk) - Pravidelné piatkové demonštrácie proti nečinnosti vlád v boji proti klimatickej kríze prenikli aj do Ruska. Ako informuje ruský opozičný server Meduza, tento piatok sa demonštrácie konali až v dvadsiatich ruských mestách.Hoci to v Rusku vôbec nie je bežné, proti protestom nezakročila polícia, hoci keď demonštranti ostro kritizovali vládu. Na demonštráciách v ruských mestách sa podľa fotografií zúčastnili len desiatky ľudí. Podľa Meduzy ich organizovali ruské pobočky Greenpeace, Extinction Rebellion a ďalších organizácií.Švédska aktivistka Greta Thunberg, ktorá tradíciu pravidelných piatkových protestov za klímu založila, keď najprv úplne sama protestovala v Štokholme, bola tento piatok v Kanade, kde sa zúčastnila na demonštrácii a predtým sa stretla aj s kanadským premiérom Justinom Trudeaom. Ten je veľkým Gretiným fanúšikom, no ani on si od nej nevypočul pochvalu.Po rozhovore s ním novinárom povedala, že ani kanadský premiér nerobí pre záchranu planéty nič zásadné."Samozrejme, že nerobí dosť. Ale tu ide jednoducho o veľký problém, toto je systém, ktorý je zlý," povedala Greta novinárom.