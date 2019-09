Zastúpenie SR pri EÚ: Nie je zrejmé, koho by chcel EP žalovať

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 27. septembra TASR (TASR) - V prípade spochybnenia nároku Slovenska na získanie sídla Európskej agentúry práce (ELA) v Bratislave zo strany Európskeho parlamentu (EP) nie je jasné, koho by chcel zákonodarný zbor EÚ žalovať. Slovenskí europoslanci naznačili, že budú ostro vystupovať proti akejkoľvek iniciatíve v tomto smere.Slovenská europoslanyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS) predtým informovala, že Výbor EP pre právne záležitosti (JURI) v rozhodnutí prijatom za "zatvorenými dverami" spochybnil proces výberu agentúry ELA, z ktorého - spomedzi viacerých kandidátov - víťazne vyšiel slovenský návrh.Podľa poslankyne výbor JURI v stredu (25.9.) odporučil predsedovi EP Davidovi Sassolimu rozhodnúť o podaní žaloby proti rozhodnutiu o určení sídla ELA z dôvodu nedostatočného zapojenia europarlamentu do procesu výberu jej sídla. Lehota na podanie takejto žaloby uplynie o dva týždne, 9. októbra. Prípadnou žalobou by sa musel zaoberať Súdny dvor EÚ v Luxemburgu.Stále zastúpenie SR pri EÚ vo svojom stanovisku uviedlo, že "nie je zrejmé koho bude Európsky parlament žalovať, keďže rozhodnutie o určení sídla ELA je rozhodnutím zástupcov vlád členských krajín EÚ a nie aktom Rady ako inštitúcie EÚ".Europoslanec Ivan Štefanec (KDH) pre TASR uviedol, že ak by sa aj potvrdilo, že výbor JURI tento návrh predložil, musel by získať súhlas väčšiny europoslancov v pléne EP. Najbližšie plenárne zasadnutie EP je pritom až po termíne predpokladanej žaloby.Štefanec, šéf slovenskej delegácie Európskej ľudovej strany (EPP), upozornil, že parlamentný výbor ako taký nemá právomoc žiadať podanie žaloby. V tejto veci neboli zatiaľ podľa neho informované ani národné delegácie, ani jednotlivé politické skupiny, čiže štruktúry, ktoré predpripravujú témy hlasovanie v EP. Hlasovanie v pléne je len vyvrcholením ich predošlej činnosti.zdôraznil Štefanec, ktorý takýto návrh označil za absurdný.Poslanec podľa vlastných slov požiada lídra frakcie EPP v EP Manfreda Webera, aby najsilnejšia parlamentná skupina ľudovcov v prípade potvrdenia tejto správy zaujala k iniciatíve negatívne stanovisko.Slovenský poslanec Robert Hajšel (nominant Smer-SD) rovnako zdôraznil, že ak sa správa z výboru JURI potvrdí, urobí maximum preto, aby frakcia socialistov a demokratov v EP (S&D), ktorá je druhá najpočetnejšia, hlasovala proti takémuto návrhu. A pripomenul, že vždy bolo zvykom, že lídri členských krajín sú tí, ktorí rozhodujú o výbere sídiel pre jednotlivé agentúry EÚ.(spravodajca TASR Jaromír Novak)