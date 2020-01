Klimatické zmeny sú najrýchlejšie za 65 miliónov rokov, Slovensko bude subtropické

Tempo klimatických zmien totiž nabralo najvyššiu rýchlosť za ostatných 65 miliónov rokov.

Čaká nás zvyšovanie teploty, topenie ľadovcov, stúpajúca hladina morí, radikálne výkyvy počasia, posun klimatických pásiem aj s tým súvisiaca migrácia ľudí, zvierat a rastlín.

„Globálna klíma sa mení rýchlosťou, ktorá je len ťažko porovnateľná s rýchlosťou akejkoľvek inej globálnej zmeny klímy v známej geologickej histórii Zeme, teda minimálne za posledných 65 miliónov rokov,“ tvrdí klimatológ Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) Jozef Pecho v analýze publikovanej na stránke ústavu. Od začiatku 20. storočia priemerná globálna teplota podľa neho vzrástla o viac ako 1 °C, pričom prevažná časť tohto oteplenia spadá do posledných 50 rokov.

Zmena klímy zasiahne vyše 60 miliónov km2

Podľa pesimistickejšieho scenára by už do konca tohto storočia malo dôjsť k zásadnému rozšíreniu teplejších a suchších typov klímy na takmer všetkých kontinentoch. Priemerná teplota pritom vzrastie o 3 až 10 °C. Najvýraznejšie zmeny sa udejú na kontinentoch severnej pologule, a to prevažne v subtropickom a miernom klimatickom pásme. Zmeny klimatického režimu by mohli do konca 21. storočia postihnúť takmer polovicu plochy všetkých kontinentov, teda asi 62,2 miliónov kilometrov štvorcových.

Najvýraznejšie oteplenie očakávajú klimatológovia v zime. V Arktíde, severnej Kanade a Rusku by mohla teplota v decembri až februári narásť až o 12 °C. O niečo pomalšie sa budú otepľovať mierne pásma severnej pologule, kde sa teplota zvýši o 5 až 7 °C. Najmenšie oteplenie možno očakávať napríklad v Strednej Amerike, západnej Európe či v oblasti tropického Pacifiku.

V týchto oblastiach narastie teplota o menej než tri stupne. V lete sa najvýraznejšie otepľovanie predpokladá v miernych šírkach severnej pologule ako USA, Stredomorie a Stredná Ázia. Teplota by tu mohla vzrásť asi o šesť stupňov.

Slovensko čaká subtropická klíma

Klimatológovia sa tiež zhodujú v tom, že prevažná časť miernych a polárnych šírok severnej pologule, ako aj regióny monzúnovej Ázie či tropickej Afriky, budú v porovnaní so súčasnosťou vlhkejšie. Tropická Južná Amerika, Stredomorie, južná Afrika, Austrália a Stredná Amerika však budú suchšie.

Polárna klíma sa udrží len v najsevernejších perifériách severoamerického a euroázijskeho kontinentu a v Grónsku. „Veľmi dôležitým rysom zmien klímy v Európe bude rozširovanie nového typu klímy v oblasti Stredomoria,“ uvádza Pecho. Napríklad v Španielsku a Turecku bude prevládať suchá púštna klíma a subtropická klíma sa presunie zo Stredomoria na sever, až k hraniciam Slovenska.