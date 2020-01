Takmer 100 krčiem na celom Slovensku privíta vyše 130 kapiel a umelcov v rámci antifašistického festivalu Slovenská krčma

Takmer 100 krčiem naprieč celou krajinou privíta od budúceho utorka do 16. februára vyše 130 kapiel a umelcov v rámci festivalu Slovenská krčma. V zozname účinkujúcich sú známe mená ako Billy Barman, Para, Rozpor, Vec & Škrupo + Tono, Bez ladu a skladu, Modré Hory, Komajota i začínajúce kapely, ktorých členovia sú ešte študentami stredných škôl. Mimoriadne pestré je i žánrové zastúpenie, keď v zozname nájdete pop, rock, metal, jazz, punk, D&B, reggae, hip-hop, swing či predstaviteľa vážnej hudby – Jozefa Luptáka. Medzi podnikmi nájdete viaceré „echt“ krčmy i zopár kaviarní a klubov. Pridali sa krčmy zo všetkých kútov Slovenska od Bratislavy, cez Hurbanovo, Námestovo, Trebišov až po Hostovice na severovýchodnej hranici Slovenska.

Po pôvodnej výzve sa za necelé dva týždne zdvojnásobil počet prihlásených umelcov a počet zapojených krčiem narástol v krátkom čase až trojnásobne. Pre obrovský záujem sme sa rozhodli pripraviť jednoduchý a prehľadný web https://slovenskakrcma.sk/. Nájdete na ňom zoznam krčiem a kapiel s preklikmi na ich stránky ako aj mapu Slovenska s vyznačenými miestami koncertov. Vďaka nej ľahko zistíte, do ktorej najbližšej krčmy sa môžete vybrať a ukázať tak aj svojou prítomnosťou, že väčšina návštevníkov krčiem na Slovensku nie sú rasisti a nestotožňujú sa s fašistickými názormi. Postupne pridávame aj dátumy koncertov a prípadné ďalšie prírastky v programoch jednotlivých krčiem. Nižšie v správe nájdete zoznam krčiem a umelcov, ktorí sa zapojili bez nároku na honorár. Vstup na všetky koncerty v rámci festivalu Slovenská krčma bude zadarmo. Všetky informácie nájdete aj v hlavnom facebookovom evente s názvom Slovenská krčma: www.facebook.com/events/503461253626799.

Iniciatívu Slovenská krčma spúšťame v spolupráci s mnohými krčmármi, umelcami a organizátormi kultúrnych akcií po celom Slovensku. „Sme presvedčení, že väčšina návštevníkov krčiem na Slovensku nie sú rasisti a nestotožňujú sa s fašistickými názormi. Práve na ľudí z krčiem sa odvolával Robert Fico pri svojom schvaľovaní výrokov exposlanca Mazureka po jeho právoplatnom odsúdení Najvyšším súdom, keď povedal: „Ak má byť rozsudok Najvyššieho súdu meradlom toho, čo je pri výrokoch na adresu Rómov trestným činom, môžu rovno orgány činné v trestnom konaní vojsť do ktorejkoľvek krčmy na Slovensku a všetkých hostí, vrátane ležiacich psov, pozatvárať.“ Nesúhlasíme s delením občanov na kaviareň a krčmu. Chodíme do jedných aj do druhých a v krčmách i kaviarňach stretávame úžasných ľudí. Chceme ukázať, že Slovensko nie je rasistická krajina, a preto organizujeme festival Slovenská krčma. Akcia bude 4. – 16. februára v krčmách po celom Slovensku.“

V prípade záujmu či otázok nás kontaktujte na office@pohodafestival.sk.

Hor sa do krčiem!

Na festivale Slovenská krčma zahrajú:

52 Hertz Whale

Abusus

Abyss Above

Adalbert

Akustika

Andrea Bučková

Archívny chlapec

Audiobug

Autumnist

B Complex

Bad Karma Boy

Besna

Bez ladu a skladu

Billy Barman

Blanch

Box

Brajgel

Bullet Holes

Bulp DJ set

Captain Slice

Chór vážskych muzikantov

Chris Ellys

Collapse and Die

Daniel Buc

Dáša vo fľaša

Decitlitr rumu

Dimenzia X

Dirty Glances

DJ Džbán

Dorota Nvotová

Dragonflies

Dudli band

Džumelec

FlyingFish

Folk&Bass Orchestra

Fortuan

Fraktúra

Frázy

Frázy Na ceste s Mitanom

Funny Fellows

Fvlcrvm

Genuine Jacks

Ghetto Youths Sound

Got Blue Bals

Hypo Kyrie

Ironic Modern World

Isobutane

Jamming with the Devil

Jób

Jozef Lupták

Kiero Grande

Komajota

Kotol orchestra

Kotúče DM

Kto Chce Čo Chce

Kuca-Paca

Kvet z Alokatu

Laco Svitek

Leminane

Lēra

Les Myzérables

Maca a Kapela Roka

MADratz

Marhule

Marián Lucký & band

Matwe Drappenmädchenfeller

MENRVA

MF

Modré hory

Morta Shuppoplex

Nazi Tampons

NighTeen SevenTies

Nina Rosa

nPOH

Odpor Musíš Prekonať (OMP)

Off the line

Orchester Worchester

Ostrov

Our Stories

Para

Pii Jem

Pokora

Pokyman

Posledné decembrové dni

Prach

Preßburger Klezmer Band

Prezident Lourajder

Queer Jane

Random Choices

Raptor Koch

Raz-2-Try

Roman Oravec - The Smalltown Boy

Rozpor

Rudy Bujna

S.B.A.

Šaldo Band

Samorast

Says

Shallov

Siroty

Sisa Fehér

Slniečko

Small Town Life

Šmox

Space Cats

Stroon

Supa

Sushicide

Take Apart

Teskohippies

The Cultural Studies

The Rising Sign

The Sages

The Wids

The Wilderness

The Youniverse

Trilobeat

Tusté baletky

Uhol dopadu

Universum Project

Uzavretá spoločnosť

Vec & Škrupo + Tono S

Veľká potreba

Viki Olejárová

Vločka

Volume

Vrbovskí víťazi

Vydrapená Bužírka Punk System

Vyššie sféry

Wychytawacs

Z ničoho nič

Žiadno Takvo

Živé kvety

Zverina

Uvidíte ich v týchto krčmách: