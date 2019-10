Klimatický aktivista káže v newyorskom metre o planéte Zem

Ilustračné foto. Foto: TASR/Lukáš Grinaj Foto: TASR/Lukáš Grinaj

New York 24. októbra (TASR) - Klimatický aktivista Richard McLachlan v stredu svojsky kázal v newyorskom metre o klíme - postavil sa doprostred vozňa a kričal asi na desať cestujúcich, úplne zaujatých pozeraním do svojich mobilov."Dobré popoludnie vám všetkým. Nechcem vaše peniaze. Ale bol by som naozaj rád, keby ste mi na pár sekúnd venovali pozornosť," kričal 68-ročný muž, ktorého citovala agentúra AFP.Niektorí pasažieri ďalej pozerali do mobilov, iní začali nervózne pozerať opačným smerom, ale aspoň jeden cestujúci si dal dolu slúchadlá a počúval.pokračoval upravený, hladko oholený Novozélanďan.vysvetľoval.McLachlan je členom environmentálneho nátlakového hnutia Extinction Rebellion (Vzbura proti vyhynutiu), ktoré vzniklo vlani v Británii, aby pritiahlo pozornosť na zmenu klímy.Jeho aktivisti sa dostali do hlavných správ médií tak, že narušovali premávku v londýnskych uliciach a metre. Podľa McLachlana však treba v New Yorku zdôrazňovať predovšetkým to, že teploty tu neobvykle stúpajú.Od júna aktivista pravidelne rozpráva o týchto rizikách práve v podzemnej železnici americkej finančnej metropoly a varuje pasažierov slovami:vravel pasažierom vo vlaku metra smerom do štvrti Brooklyn.apeloval sivovlasý McLachlan v červenom saku.Tento šesťdesiatnik, ktorý sa už dlho zaujíma o našu planétu, sa pridal k newyorskej skupine hnutia po tom, čo sledoval aktivistov v Londýne, keď v apríli zablokovali časti britskej metropoly.O niekoľko týždňov McLachlan - ktorý žije v New Yorku sedem rokov - cestoval metrom a vtedy dostal nápad: