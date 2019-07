Klinger v Banskej Štiavnici ožije na dobových fotografiách

Ilustračná snímka. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 7. júla (TASR) - Kultúrno-spoločenský a športový život na prírodnom kúpalisku Klinger v Banskej Štiavnici od roku 1940 do roku 1970 predstaví výstava, ktorú otvoria v pondelok (8. 7.) na Námestí svätej Trojice. Výstava je súčasťou projektu Banská Štiavnica - Mesto kultúry 2019. Informoval o tom vedúci oddelenia kultúry, športu a mediálnej komunikácie mesta Rastislav Marko.Klinger bol nielen centrom športového plaveckého života, ale aj centrom kultúrno-spoločenského diania v Banskej Štiavnici. Na Klingeri prežili svoje letné prázdniny i dovolenky viaceré generácie obyvateľov mesta. Každú nedeľu sa tam konali plavecké preteky, vodnopólové zápasy, súťaže v skokoch do vody, vystúpenie krasoplavkýň, a to všetko za početného záujmu divákov, obyvateľov Banskej Štiavnice." priblížil Marko.Projekt je postavený nielen na samotnej expozícii, ale aj na aktivizácii obyvateľov mesta.dodal Marko.Výstava potrvá do konca júla.