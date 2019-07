Slovenčina a maďarčina majú veľa podobných výrazov v poľnohospodárstve

Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk Foto: Teraz.sk

Rimavská Sobota/Fiľakovo 7. júla (TASR) – Slovenčina a maďarčina nie sú príbuzné jazyky, napriek tomu majú viacero podobných či rovnakých výrazov. Podľa etnológov nie je náhoda, že mnoho z nich označuje poľnohospodárske činnosti či plodiny, keďže starí Maďari sa učili obrábať pôdu práve od Slovanov.“ uviedol etnológ Attila Agócs. V minulosti pôsobil v Novohradskom múzeu a galérii (NMG) v Lučenci a neskôr viedol Hradné múzeum Fiľakovo.Medzi slová, ktoré Maďari prevzali od Slovákov v nezmenenej podobe, zaradil napríklad výrazy seno, kosa či kozol. Slovanské slová, ktoré sa do maďarčiny dostali v pozmenenom tvare, sú podľa neho csoroszlya – čerieslo, borona - brána (na kyprenie pôdy), mezsgye – medza, prípadne z iných oblastí života király – kráľ, nádor – nádvorník, ispán – župan, malaszt – milosť, či barát – brat a apát – opát.Zároveň však podotkol, že treba odlíšiť slová, ktoré sa do maďarčiny dostali od Slovanov hneď po usadení sa v tejto časti Európy, od tých výrazov, ktoré nimi boli prevzaté na označenie novôt neskôr. Napríklad po objavení Ameriky paprika či kukurica.konkretizoval Agócs.Ako ďalej podotkol, podobné preberanie slov je prirodzeným javom a jednotlivé národy preberajú od svojich susedov rôzne slová na označenie javov, ktoré predtým nepoznali.dodal.Preberanie slov bolo v minulosti bežným javom typicky na juhu stredného Slovenska, ktoré je dodnes národnostne zmiešaným územím. Prebraté slová sa preto dostali aj do miestnych nárečí v regiónoch Novohrad a Gemer-Malohont. Príkladom môže byť gemerské nárečové slovo lojtra, v maďarčine létra, teda rebrík.poznamenal etnológ.Aj podľa slov etnologičky Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote Ľudmily Pulišovej je preberanie slov preukázaným faktom a Maďari prevzali niektoré výrazy z poľnohospodárstva práve od Slovanov.“ vysvetlila Pulišová.Ako ďalej spomenula, preberanie slov však možno pozorovať aj v neskorších dejinách a týkalo sa aj obyvateľov rôznych regiónov v rámci Slovenska. „dodala etnologička.