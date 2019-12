Klobučník má v Glasgowe dvojstovku ako žolíka, Podmaníková je pokorná

Slovenský reprezentant v plávaní Tomáš Klobučník (Dukla Banská Bystrica). Foto: FOTO TASR/Pavel Neaubauer Foto: FOTO TASR/Pavel Neaubauer

Bratislava 2. decembra (TASR) - Slovenská plavecká reprezentácia nabrala v pondelok kurz Glasgow, kde sa od 4. do 8. decembra uskutočnia majstrovstvá Európy v krátkom bazéne. Slovensko budú v Škótsku reprezentovať až dvanásti plavci, traja muži a deväť žien. Najväčšie ambície bude mať kvarteto A-limitárov Richard Nagy, Tomáš Klobučník, Andrea Podmaníková a Nikoleta Trníková.Okrem nich budú na šampionáte štartovať aj Adam Rosipal, resp. Sabína Kupčová, Veronika Kolníková, Miroslava Záborská, Zuzana Pavlíkovská, Martina Cibulková, Robin Reindlová a Zora Ripková. V realizačnom tíme trénerov Vladimíra Železníka a Karla Procházku sú aj vedúci výpravy Miroslav Nowak, fyzioterapeuti Ján Blanár a Beáta Šoltesová a mentálny kouč Peter Bielik.povedal pre TASR na pondelňajšej tlačovej konferencii tréner Železník. "V dobrom rozpoložení sa cíti jeden z najstarších a najskúsenejších reprezentantov Tomáš Klobučník. Dvadsaťdeväťročný plavec Dukly Banská Bystrica a olympionik z OH 2012 by rád prenikol do úzkej elity.povedal pre TASR a na margo jeho programu v Glasgowe dodal:Pozíciu najlepšej slovenskej ženy má plniť 21-ročná prsiarka Andrea Podmaníková (PIRANA Sport Club Topoľčany):