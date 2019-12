Puljujärvi a Honka dohrajú sezónu vo Fínsku

Brankár Linus Söderström (vľavo) a hokejista Jesse Puljujärvi. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Helsinki 2. decembra (TASR) - Dvojica mladých hokejistov Jesse Puljujärvi a Julius Honka dohrá túto sezónu v najvyššej fínskej súťaži. Obaja sa nedohodli na nových zmluvách so svojimi klubmi NHL do 1. decembra, keď uplynul dedlajn na podpis kontraktov s obmedzenýmí voľnýmí hráčmi, a tak sa už nebudú môcť v tomto ročníku v zámorskej profilige predstaviť.Útočník Edmonton Jesse Puljujärvi už dávnejšie naznačil, že v Liige zotrvá celú sezónu. Dvadsaťjedenročný krídelník, ktorý sa stal pred tromi rokmi draftovou štvorkou, bol dlhší čas nespokojný so svojou pozíciou v Edmontone a žiadal vedenie Oilers o výmenu. Tej sa nedočkal, predĺžiť kontrakt s kanadským klubom ako obmedzený voľný hráč odmietol. V drese Kärpätu Oulu našiel znovu chuť do hokeja, v 25 zápasoch nastrieľal 11 gólov a pridal 13 asistencií.Obrancovi Dallasu Honkovi sa podobne nepáčilo, ako málo ho využívajú tréneri Stars a po uplynutí nováčikovskej zmluvy odmietol podpísať novú s texaským klubom. Doma vo Fínsku čakal na prípadný trejd, ktorý však do 1. decembra neprišiel. V tíme JYP Jyväskylä si v prebiehajúcej sezóne pripísal v 15 stretnutiach šesť bodov za tri góly a tri asistencie. Informoval o tom portál tsn.ca.