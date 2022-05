Klopp po postupe Liverpoolu do finále: Ukázali sme mentálnu silu

Futbalisti FC Liverpool stále živia šance na zisk štyroch cenných trofejí v jednej sezóne. V prvom polčase semifinálovej odvety Ligy majstrov na pôde FC Villarreal zažili krušné chvíle, keď "žltej ponorke" sa podarilo zmazať dvojgólové manko z Anfieldu. Po príchode Luisa Diaza však Liverpool predviedol dokonalý obrat a v priebehu 12 minút otočil na 3:2.



"Po tretí raz v priebehu uplynulých piatich rokov sme postúpili do finále najprestížnejšej európskej klubovej súťaže, čo je skvelé vysvedčenie. Klobúk dolu pred Villarrealom, ktorý má nádherný štadión a odvádza skvelú robotu. Toto víťazstvo je pre nás výnimočné, lebo sa rodilo veľmi ťažko. Pred začiatkom duelu som chlapcom prízvukoval, aby nehrali udržiavací futbal a išli za víťazstvom. V druhom polčase skvele zareagovali na nepriaznivý vývoj zápasu. Ukázali obrovskú mentálnu silu," uviedol pre akreditované médiá tréner Liverpoolu Jürgen Klopp. Jeho zverencov čaká vo finále lepší z ďalšej anglicko-španielskej konfrontácie medzi Manchestrom City a Realom Madrid.

V prvom polčase pôsobil Liverpool pasívne. Po rýchlom inkasovanom góle sa nevedel dostať do tempa, v jeho hre viazla kombinácia. Po zmene strán však na Estadio de la Ceramica dominoval, zlepšil pohyb s loptou a dostával sa do prečíslenia. Veľkú zásluhu na zmene obrazu hry mal Kolumbijčan Diaz, ktorý vystriedal Diega Jotu. "Luis ukázal, že je veľmi talentovaný a má víťaznú mentalitu. Perfektne zapadá do našej koncepcie, v druhom polčase bol rozdielový hráč," pochválil Diaza škótsky obranca Andrew Robertson.



Podľa slov holandského stopéra Virgila van Dijka hral Liverpool v prvom polčase príliš letargicky: "Na úvodnú 45-minútovku musíme čím skôr zabudnúť. Hrali sme, ako keby sa nám nič nemohlo stať, neboli sme dostatočne dobrí v práci s loptou. Rýchly gól dal Villarrealu krídla a dostal nás pod tlak. V druhom polčase sme ukázali, že máme veľmi vyzreté mužstvo. Vďaka vysokému napádaniu sme dokázali rýchlo získavať späť stratené lopty. Domáci s nami nestačili držať krok." Liverpool v tejto sezóne nasúkal súperom už 139 gólov, čo je klubový rekord. Senegalčan Sadio Mane sa stal s 15 presnými zásahmi najlepším africkým strelcom vo vyraďovacej časti LM, keď prekonal bývalého reprezentanta Pobrežia Slonoviny Didiera Drogbu.

Villarreal bol v tejto sezóne Ligy majstrov postrachom favoritov. V osemfinále vyradil Juventus Turín, vo štvrťfinále favorizovaný Bayern Mníchov. Rovnako ako v máji 2006 však v semifinále neprešiel cez anglický tím. Pred 16 rokmi mu vystavil stopku Arsenal Londýn. "Nepodarilo sa nám postúpiť do finále, no nemáme si čo vyčítať. Dokázali sme hrať rovnocennú partiu aj s tými najlepšími tímami v Európe. Táto súťaž nás veľa naučila," zdôraznil tréner Unai Emery.



Skúsený zadák Raul Albiol priznal, že v druhom polčase Villarrealu došiel dych: "V úvodnom dejstve sme nasadili pekelné tempo a zvierali sme jeden z najlepších tímov na svete. Stálo nás to veľa síl a po zmene strán naša hra už nemala takú úroveň. Prvý gól Liverpoolu nami veľmi otriasol, stratili sme kontrolu nad vývojom zápasu a postupne sme odchádzali aj kondične."