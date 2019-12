Klopp pochválil svojich zverencov: Odviedli kus dobrej práce

Na snímke tréner Liverpoolu Jürgen Klopp sa usmieva počas zápasu 30. kola anglickej Premier League FC Liverpool - Everton v Liverpoole 1. apríla 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Dauha 19. decembra (TASR) - Roberto Firmino rozhodol v nadstavenom čase o postupe futbalistov FC Liverpool do finále MS klubov. Brazílsky útočník skóroval v 91. minúte stredajšieho semifinálového súboja v Dauhe do siete mexického Monterrey a ukončil tak prekvapujúce trápenie zverencov Jürgena Kloppa. "The Reds" si v sobotu o 18.30 SEČ zahrajú o trofej proti Flamengu.Výraznou mierou sa na výhre Liverpoolu podieľal Alisson Becker. Dvadsaťsedemročný brankár za nerozhodného stavu zlikvidoval hneď niekoľko príležitostí hráčov Monterrey. "," uviedol po zápase kouč mexického klubu Antonio Mohamed.Na druhej strane Klopp zdôvodňoval vynútené zmeny v zostave. Už pred zápasom bolo jasné, že nenastúpi chorvátsky obranca Dejan Lovren. Pár dní pred súbojom navyše ochorel jeho kolega zo stopérskej dvojice Virgil van Dijk, ktorý takisto nebol schopný nastúpiť. "," reagoval Klopp.Nemecký kouč netradične zaradil do stredu obrany kapitána tímu Jordana Hendersona. "," dodal Klopp pre agentúru AFP.