RUSADA sa odvolala voči suspendácii na Športový arbitrážny súd

Na archívnej snímke sú zamestnankyne ruskej antidopingovej agentúry RUSADA v Moskve. FOTO TASR/AP Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 19. decembra (TASR) - Ruská antidopingová agentúra (RUSADA) sa odvolala na Športový arbitrážny súd (CAS) voči vylúčeniu Ruska z medzinárodných podujatí v nasledujúcom štvorročnom období. RUSADA to oznámila na štvrtkovej tlačovej konferencii v Moskve.Svetová antidopingová agentúra (WADA) rozhodla 9. decembra na zasadnutí vo švajčiarskom Lausanne o suspendácii Ruska z účasti na medzinárodných podujatiach. Trest zahŕňa budúcoročné olympijské hry v Tokiu a zimné hry 2022 v Pekingu. Rusi navyše nesmú organizovať významné medzištátne podujatia. Rozhodnutie o predĺžení ruských sankcií bolo akceptované jednomyseľne.Rusko čelí obvineniu, že falšovalo záznamy dát z antidopingového laboratória v Moskve. Ruskí športovci budú môcť na najväčších podujatiach štartovať iba so štatútom "nezávislých" a bez národných symbolov, podobne ako na zimnej olympiáde 2018 v Pjongčangu. Predstavitelia ruskej vlády nesmú pôsobiť vo výboroch a komisiách organizácií, ktoré sa podpísali pod kódex WADA, ani sa zúčastniť na olympijských a paralympijských hrách či majstrovstvách sveta. Poprední funkcionári Ruského olympijského výboru a Ruského paralympijského výboru nemôžu zavítať na žiadne významné podujatia.WADA už predtým opätovne suspendovala RUSADA. Rozhodnutie sa vzťahuje aj na futbalové MS 2022 v Katare a šampionáty v ďalších športoch. Do kvalifikácie MS 2022 však môžu ruskí futbalisti vstúpiť bez obmedzení. Informáciu priniesla agentúra DPA.