Klub 500 a SOPK odmietajú, aby banky plošne poskytovali údaje daniarom

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 1. augusta (TASR) - Ministerstvo financií (MF) SR chce od bánk získavať citlivé údaje o podnikateľoch a zintenzívniť tak boj proti daňovým podvodom. Podľa Klubu 500 a Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) tým poruší bankové tajomstvo. Taktiež hrozí rozmach čiernej ekonomiky.Finančné riaditeľstvo SR a Ministerstvo financií SR chcú mať plošný prístup ku množstvu údajov na účelya následne na boj proti daňovým únikom. Zmeny rezort presadzuje cez návrh zákona o riešení krízových situácií na finančnom trhu.uviedol v stanovisku pre médiá predseda Klubu 500 Vladimír Soták.Zároveň predseda SOPK Peter Mihók poukázal na to, že podľa zákona o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva vôbec nemá MF SR vo vecnej pôsobnosti analytickú činnosť v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Takáto kompetencia sa navrhuje ministerstvu účelovo pridať návrhom zákona, čím si prístup k bankovým údajom formálne odôvodnilo.Plošné poskytovanie bankových údajov je podľa Klubu 500 a SOPK porušením bankového tajomstva, ale aj zásadným porušením súkromia paradoxne v čase prijatia prísnej európskej ochrany osobných údajov v podobne GDPR.vysvetľuje Mihók. Tým podľa neho príde k bezprecedentnému zásahu do základných práv a slobôd a zvýši sa riziko zneužitia.Podľa podnikateľov tiež hrozí, že po schválení zákona vzrastie objem čiernej ekonomiky, pretože subjekty, ktoré doposiaľ obchádzali zákon, ho budú obchádzať ešte vo väčšej miere. Výsledok tak bude presne opačný, ako je deklarovaný cieľ návrhu, teda boj proti daňovým únikom. Problémom podľa podnikateľov je aj to, že sa opatrenia budú týkať iba slovenských bánk a pobočiek zahraničných bánk pôsobiacich na Slovensku.tvrdí Soták.