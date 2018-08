Počet britských firiem v SR klesol, vzrástol však základný kapitál

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 1. augusta (TASR) - Veľká Británia by mala opustiť Európsku úniu koncom marca 2019. Poradenská spoločnosť Bisnode pri tejto príležitosti vypracovala analýzu, v ktorej porovnáva, ako sa brexit vyvíja z pohľadu podnikania britských firiem na Slovensku.Kým v minulom roku Briti zaregistrovali v SR najviac podnikov za posledných osem rokov (359), v súčasnosti to vyzerá tak, že záujem o zakladanie nových britských firiem poklesol. Za prvých šesť mesiacov sa znížil počet firiem s britským vlastníkom na 1303, čo je o 74 spoločností menej, ako to bolo ku koncu minulého roka. Naopak, rekordné čísla vykazuje základný kapitál, ktorý dosiahol úroveň vyše 794 miliónov eur.hodnotí Petra Štěpánová, analytička Bisnode.Zaujímavým ukazovateľom podľa analytičky však je výška základného kapitálu, ktorý, naopak, z roka na rok rastie.uzatvára Štěpánová.TASR informovala spoločnosť Bisnode.