Klub 500: Firmy nemajú suplovať štát pri podpore športovania mládeže

Na snímke výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 12. júna (TASR) – Združenie firiem s viac ako 500 zamestnancami Klub 500 nesúhlasí s návrhom zákona z dielne SNS o zavedení športových poukazov, ktorý by čiastočne preniesol náklady na financovanie mládežníckeho športu na firmy. Hoci návrh hovorí o dobrovoľných príspevkoch zamestnávateľov, podnikatelia sa obávajú, že pozmeňovacím návrhom budú športové poukazy pre zamestnávateľov povinné, uviedol v stredu Klub 500.Podľa výkonného riaditeľa Klubu 500 Tibora Gregora vládny návrh o zavedení športových poukazov pre deti a mládež do 17 rokov, o ktorom bude parlament rokovať na svojej júnovej schôdzi, zásadne mení model financovania športu a mládeže. Prenáša totiž záťaž financovania športovania mládeže zo štátu na firmy.Zamestnávatelia by zamestnancom mohli preplácať 55 % z hodnoty športových poukazov, čo by pri maximálnej výške poukazu 500 eur predstavovalo až 275 eur.podotkol Gregor, podľa ktorého nie je dôvod, aby firmy obligatórne financovali akékoľvek mimopracovné aktivity osôb, ktoré nie sú ich zamestnancami.Podľa Klubu 500 by sa mohli ročné náklady na športové poukazy vyšplhať až na 200 miliónov eur. V kombinácii s rekreačnými poukazmi a s vysokým daňovo-odvodovým zaťažením by to znížilo konkurencieschopnosť firiem a znížilo objem financií na prípadné inovácie.upozornil Gregor.Navyše podľa Klubu 500 v tomto roku začínajú priemyselné podniky pociťovať nedostatok zákaziek a zároveň dochádza k poklesu koncových cien pri produktoch, ktoré sú vyrábané na Slovensku.dodal Gregor.Vláda, ak chce zabezpečiť podmienky na zotrvanie investícií a príchod ďalších, by, naopak, mala vytvárať priestor na dlhodobé posilnenie konkurencieschopnosti priemyslu a ďalších sektorov, ktoré sa podieľajú na napĺňaní štátneho rozpočtu, upozornili zamestnávatelia.