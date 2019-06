Sólymos: V boji proti plastom je Slovensko lídrom medzi krajinami V4

László Sólymos, archívna snímka. Foto: TASR Pavol Zachar Foto: TASR Pavol Zachar

Tatranská Lomnica (TASR) - Podpora biologickej rozmanitosti, ochrany prírody, ako aj boj s jednorazovými plastami boli hlavnými témami rokovaní zástupcov rezortov životného prostredia krajín Vyšehradskej štvorky, Rumunska a Bulharska v Tatranskej Lomnici. Slovenský minister László Sólymos (Most-Híd) po skončení rokovania skonštatoval, že Slovensko je vďaka dvom pripravovaným novelám zákona lídrom skupiny v boji s plastami.zdôraznil na brífingu Sólymos. Dodal, že Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR má v súčasnosti v legislatívnom procese veľkú novelu zákona o odpadoch, teda zákaz uvádzať na slovenský trh jednorazové plastové výrobky ako napr. jednorazové plastové príbory, taniere, miešadlá či slamky. Spolu ide o deväť druhov jednorazových plastových výrobkov. Po schválení vládou SR a parlamentom by protiplastové opatrenie malo začať platiť 1. januára 2021. Zelený rezort tak urobí ešte pol roka predtým, ako túto povinnosť ukladá EÚ všetkým členským štátom.upozornil Sólymos s tým, že ďalším krokom vpred je zámer zálohovať plastové a hliníkové fľaše.Podľa analytikov z MŽP sa ročne na Slovensko dovezie 14.000 ton neobalových plastových výrobkov, pričom významnú časť z tohto objemu predstavujú práve jednorazové výrobky.doplnil šéf slovenského envirorezortu. Zdôraznil, že na rozdiel od iných plastových výrobkov je jednoduché ich nahradiť ekologickejšími alternatívami, napríklad z papiera, trstiny alebo výrobkami na viacnásobné použitie.Dôležitou témou stredajšieho stretnutia bola aj diskusia o význame opeľovačov pre produkciu potravín i celé ľudstvo. Práve populácia včiel a motýľov, ktoré patria ku kľúčovým opeľovačom, je podľa Sólymosa ohrozená.konkretizoval s tým, že Slovensko nie je výnimkou. A práve opeľovače by mali byť spoločnou témou krajín V4, keďže v rámci EÚ predstavuje počet včelárov a úľov v krajinách strednej Európy až 30 percent.skonštatoval Sólymos a pripomenul, že tento problém treba riešiť globálne, a nielen na lokálnej úrovni.Zástupcovia krajín V4 sa zhodli na potrebe naďalej zavádzať účinné opatrenia a zvyšovať povedomie o tom, do akej miery je naša spoločnosť závislá od opeľovačov, a ako by vyzeral svet bez včiel. Na záver zasadnutia László Sólymos odovzdal štafetu predsedníctva V4 zástupcom českého ministerstva životného prostredia.