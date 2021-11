Klub 500 kritizuje opatrenia, testovanie vo veľkých firmách vraj nie je vzhľadom na mieru zaočkovanosti reálne

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

19.11.2021 (Webnoviny.sk) - Testovanie dvakrát týždenne nie je vo veľkých firmách s tisíckami zamestnancov a nepretržitou prevádzkou vzhľadom na mieru zaočkovanosti na Slovensku reálne. Upozorňuje na to Klub 500.Ten tvrdí, že testovanie zdravotného stavu zamestnancov je výkonom zdravotnej starostlivosti a ten má zabezpečovať štát na svoje nálady a vo svojej réžii. Zamestnávatelia navrhujú, aby sa na tento účel urýchlene vytvorila sieť bezplatných testovacích centier.„Zdôrazňujeme, že tí zamestnávatelia, ktorí majú vytvorené podmienky na kontrolu zamestnancov (napríklad prostredníctvom vlastných zdravotníckych zariadení alebo v spolupráci s nimi), to budú robiť tak, ako navrhujú odborníci. Klub 500 upozorňuje, že v prostredí veľkých firiem s tisíckami zamestnancov a nepretržitou prevádzkou to vzhľadom na cca 50-percentnú zaočkovanosť reálne nie je!" konštatuje Klub 500.Podľa zamestnávateľov je potrebné na Slovensku vytvoriť podmienky na zvýšenie počtu zaočkovaných občanov starších ako 15 rokov a všetkých tých, ktorí chcú byť zaočkovaní. Klub 500 zároveň opätovne zdôrazňuje, že spolu s očkovaním je potrebné zaviesť podpornú liečbu tých, u ktorých je zistený COVID-19, a to skôr, než sa títo ľudia dostanú do nemocnice.